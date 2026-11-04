El noviembre vianés, del magosto popular al teatro

Viana do Bolo presenta una completa programación cultural y de ocio para el mes de noviembre, con actividades dirigidas a distintos públicos y propuestas que combinan tradición, música, fotografía y teatro. La agenda arrancará el sábado 7 de noviembre con la celebración del tradicional magosto popular, una cita que permitirá disfrutar de una de las costumbres más arraigadas del otoño y que cada año reúne a cientos de vecinos.

La siguiente propuesta llegará el jueves 12 de noviembre con la inauguración de la exposición "Lume", del fotógrafo Brais Lorenzo. La muestra ofrece una mirada visual sobre los incendios forestales que afectan a Galicia y sus consecuencias, acercando al público una realidad que deja una profunda huella en el territorio y en las personas que lo habitan.

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La música también tendrá su espacio en la programación con la celebración del 26 Festival de Santa Icía, organizado por la Coral Candea y previsto para el sábado 21 de noviembre. Esta cita, vinculada a la festividad de la patrona de los músicos, volverá a poner en valor la actividad musical y coral, además de ofrecer una nueva oportunidad para disfrutar de la cultura en el municipio.

Teatro

Por último, el martes 24 de noviembre será el turno del teatro con la representación de "A teteira de Kabul", una propuesta dirigida al público infantil que se enmarca en los actos organizados con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A través de esta actividad, la programación incorpora también un componente educativo y de sensibilización, acercando estos valores a los más pequeños. Con este calendario, Viana do Bolo continúa apostando por mantener una oferta cultural variada y destinada a todo tipo de públicos.