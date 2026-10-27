Magosto de Castro Caldelas de 2026

Castro de Caldelas celebrará el próximo sábado, 7 de noviembre de 2026, su fiesta popular del Magosto, que dará comienzo a las 20:00 horas en el recinto cubierto y calefactado de la Nave do Toural. Los pases para la cena comunitaria tienen un precio fijado de 25 euros para adultos y de 10 euros para menores de hasta diez años a través de la modalidad de menú infantil.

La propuesta gastronómica estará centrada en los productos tradicionales de temporada de los sotos caldelanos y de la comarca. El banquete se abrirá con sopa de cocido y cocido tradicional elaborado con productos de la matanza y la huerta, completándose con las clásicas castañas asadas, postre variado con la emblemática bica mantecada de Castro de Caldelas, vinos de la D.O. Ribeira Sacra, café y licores.

El programa de ocio posterior a la cena estará amenizado por la actuación musical en directo del Dúo Oro Negro, que acompañará la sesión de barra libre y el habitual sorteo de regalos entre los asistentes a la velada.