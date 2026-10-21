A Mezquita reúne micología y naturaleza con gastronomía

La Asociación Cultural Os Tres Reinos de A Mezquita celebrará el próximo 31 de octubre una nueva edición de sus Jornadas Micológicas, una propuesta que combinará senderismo, aprendizaje y convivencia para acercar a los participantes al mundo de las setas y fomentar el conocimiento del entorno natural. La iniciativa cuenta con más de una década de trayectoria en la localidad y reúne cada año a participantes procedentes de toda la provincia.

Itinerario de la jornada

09.00 horas: concentración de los asistentes en la Plaza del Concello de A Mezquita.

A continuación: ruta de senderismo micológico por el monte para conocer diferentes especies de setas y profundizar en sus características.

Durante la ruta: taller dinámico de identificación de setas impartido por José Luis Rico , presidente de la Asociación Os Cogordos de Ourense, que orientará a los participantes en el reconocimiento de las distintas especies.

14.30 horas: comida en la Casa de Cultura, con diferentes elaboraciones culinarias a base de las especies recolectadas durante la ruta, preparadas por un cocinero profesional.

La jornada permitirá descubrir las posibilidades gastronómicas de los productos recogidos en el monte y disfrutar de una experiencia que combina naturaleza, cocina y convivencia.

Inscripciones abiertas

El precio de participación será de 10 euros para los socios y 15 euros para los no socios. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el 27 de octubre a través del teléfono 988 42 35 06.

Desde la Asociación Cultural Os Tres Reinos animan a participar en esta iniciativa, que ofrece una oportunidad para disfrutar del entorno natural durante el otoño y ampliar los conocimientos sobre micología. La organización recuerda que el aforo es limitado.

La iniciativa busca también poner en valor la riqueza micológica de los montes de A Mezquita, especialmente durante los meses de otoño, cuando las condiciones naturales favorecen la aparición de numerosas especies. A través de esta actividad, la asociación apuesta por la divulgación ambiental y el disfrute responsable del medio natural, promoviendo el respeto por el entorno y la importancia de conocer las características de las setas antes de su recolección y consumo, así como sus diferentes posibilidades de preparación.