La misma melodía de la policía

“La violencia policial ocurre cuando un agente de seguridad utiliza la fuerza o su poder de manera ilícita, injusta, excesiva o innecesaria en contra de los ciudadanos”

(Amnistía Internacional).

La actuación violenta y desproporcionada de agentes de la Policía en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, el pasado 14 de octubre, tan deplorable, me retrotraen a los mediados de los años sesenta. A lo ancho y largo del país los universitarios se rebelaban contra el sistema en huelgas y manifestaciones públicas constantes. Ambos actos estaban legalmente prohibidos, por lo que la respuesta gubernamental era de una represión ilimitada.

Sesenta años después se repite la misma historia, pero en un estado democrático social y de derecho, en el que la actual Constitución ampara el derecho de reunión y de manifestación. Ciertamente que las imágenes valen más que mil palabras. Mayoritariamente la Policía alega que la actuación violenta ejercida fue como respuesta a que el grupo universitario había rebasado el cordón de seguridad y avanzaba lanzando objetos. Nada de ello se pudo ver en las imágenes de la televisión. ¿Dónde estaba ese cordón de seguridad cuando era una marcha “pasacampus” para informar a las distintas facultades de haberse declarado una huelga reclamando una mejor enseñanza pública?

Las imágenes me hicieron revivir los momentos con los brutales desalojos por parte de iracundos grises contra estudiantes sentados, primeramente en el encierro del Rectorado, y después en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. En este último caso, corrió sangre y detenciones. Hechos que marcarían mi futuro, habiendo pertenecido al ilegal Sindicato Democrático de Estudiantes, que, no obstante, fuera tolerado por algunos decanos y mismo rector. Tanto el rector, como el director general de Enseñanza Universitaria fueron cesados por el gobierno franquista. También fue cesado el director de La Voz de Galicia, con una sanción al periódico de 250.000 pesetas, por la cobertura informativa sobre la revuelta estudiantil compostelana.

Es de agradecer, no obstante, en los hechos últimos de la Complutense, cuando el portavoz de la minoritaria Agrupación de Policías Antifascistas, declarara públicamente: “Esas imágenes nos indignan. Es una violencia por parte de la Policía que difícilmente se puede justificar”. Pienso que a veces puede ser cierto lo que afirmaba Mark Twain: “De todos los animales, el hombre es el más cruel. Es el único que infringe dolor por el placer de hacerlo”.

Abelardo Lorenzo

(Ourense)