Montealegre reunirá a más de 120 artistas en el macrofestival Magostos 2026

El parque de Montealegre se prepara para celebrar cuatro días de música y tradición con el Magostos 2026, un macrofestival que reunirá a más de 120 artistas del 12 al 15 de noviembre en Ourense. La cita, que coincide con la celebración del puente de San Martiño, ampliará este año su duración y contará con una programación repartida en distintos espacios del recinto.

El festival tendrá como escenario el Botánico de Montealegre, donde se habilitarán tres áreas musicales: La Granja, La Cúpula y el Dub Corner. La programación combinará diferentes estilos, desde la electrónica y la música urbana hasta el reggae, el drum & bass y el rock, con especial protagonismo de la escena gallega. Los conciertos comenzarán a partir de las 18:00 horas.

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La propuesta se completará con barras de bebidas, puestos de castañas asadas y una zona de foodtrucks, además de una zona de acampada gratuita incluida en el abono. La organización busca así ofrecer una alternativa para quienes quieran disfrutar de las cuatro jornadas sin abandonar el recinto.

De una hoguera a un macrofestival

El Magosto de Montealegre nació como una celebración popular alrededor de una hoguera, con castañas asadas, música y reuniones entre vecinos en el monte ourensano. Durante sus primeros cinco años mantuvo ese formato tradicional, antes de evolucionar hacia una propuesta musical de mayor dimensión.

Tras cuatro años de crecimiento, la edición de 2026 dará un nuevo salto con cuatro jornadas consecutivas y más de 120 artistas. El recinto se prepara para recibir a una importante afluencia de público y convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del ocio ourensano durante el puente festivo.

Las entradas tienen precios desde 7,20 euros y parte de la recaudación se destinará a ASANOG, la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia. El festival se celebrará en el Botánico de Montealegre, situado en la Rúa Fonte dos Caños, en Ourense.