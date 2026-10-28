Montealegre se prepara para el macrofestival del Magosto

120 ARTISTAS

El parque de Montealegre ultima los preparativos para acoger del 12 al 15 de noviembre un macrofestival que combinará la tradición del Magosto con más de 120 artistas en dos escenarios, zonas de restauración y puestos de castañas asadas

Montealegre se prepara para el macrofestival del Magosto.
Montealegre se prepara para el macrofestival del Magosto. | Xesús Fariñas

El entorno natural de Montealegre se prepara estos días para transformarse en el epicentro de un macrofestival musical y gastronómico que coincidirá de lleno con la celebración popular del Magosto. La cita se desarrollará del 12 al 15 de noviembre en un recinto acondicionado para dar cabida a una importante afluencia de público a lo largo de las cuatro jornadas festivas.

El programa diseñado por los promotores reunirá a más de 120 artistas repartidos en dos escenarios simultáneos, combinando actuaciones en directo con una variada oferta de servicios que incluirá barras de bebidas, una zona de food trucks y los tradicionales puestos de castañas asadas. Con los trabajos de montaje ya avanzados, el espacio ultima su puesta a punto para coordinar los accesos y la logística de un evento que aspira a dinamizar el ocio de la ciudad durante el puente festivo de San Martiño.

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