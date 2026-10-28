Montealegre se prepara para el macrofestival del Magosto.

El entorno natural de Montealegre se prepara estos días para transformarse en el epicentro de un macrofestival musical y gastronómico que coincidirá de lleno con la celebración popular del Magosto. La cita se desarrollará del 12 al 15 de noviembre en un recinto acondicionado para dar cabida a una importante afluencia de público a lo largo de las cuatro jornadas festivas.

El programa diseñado por los promotores reunirá a más de 120 artistas repartidos en dos escenarios simultáneos, combinando actuaciones en directo con una variada oferta de servicios que incluirá barras de bebidas, una zona de food trucks y los tradicionales puestos de castañas asadas. Con los trabajos de montaje ya avanzados, el espacio ultima su puesta a punto para coordinar los accesos y la logística de un evento que aspira a dinamizar el ocio de la ciudad durante el puente festivo de San Martiño.