Ponte Vella enciende la Navidad en Ourense
El centro comercial PonteVella inauguró su decoración para las fiestas navideñas
Ourense vivió este viernes su primer anticipo navideño con el encendido festivo del centro comercial Ponte Vella. Numerosos vecinos y familias se acercaron al recinto para presenciar la iluminación de los árboles y arcos decorativos, convirtiendo la tarde en el escenario de las primeras fotografías de la temporada.
Las voces del Coro Cantiga y un violín en directo arroparon una jornada marcada por el ambiente festivo, que tendrá continuidad este lunes con la apertura del mercadillo solidario de Aspanas.
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