El árbol de Navidad con el coro en Pontevella

Ourense vivió este viernes su primer anticipo navideño con el encendido festivo del centro comercial Ponte Vella. Numerosos vecinos y familias se acercaron al recinto para presenciar la iluminación de los árboles y arcos decorativos, convirtiendo la tarde en el escenario de las primeras fotografías de la temporada.

Aspecto del alumbrado festivo que decora desde ayer el interior de Ponte Vella. | Martiño Pinal

Las voces del Coro Cantiga y un violín en directo arroparon una jornada marcada por el ambiente festivo, que tendrá continuidad este lunes con la apertura del mercadillo solidario de Aspanas.