FESTIVAL DE CINE DE OURENSE
OUFF 2026: Ciclo de cine Mestre Mateo
FESTIVAL DE CINE DE OURENSE
Detalles del evento
Xunto a esta proposta, a Academia Galega do Audiovisual e a Deputación de Ourense impulsan unha nova edición do Ciclo Mestre Mateo, o circuíto de exhibición que leva ás vilas galegas as producións máis destacadas do audiovisual do país, no marco do OUFF 2026.
O ciclo celebra este ano a súa quinta edición e chegará aos concellos de Allariz, A Arnoia, A Veiga, Cartelle, Cea, Celanova, O Pereiro de Aguiar e Ribadavia, reforzando o acceso á cultura e ao cinema galego en localidades que non contan cunha oferta estable de exhibición cinematográfica.
A programación estará integrada polas oito longametraxes finalistas dos Premios Mestre Mateo 2026 nas categorías de ficción e documental:
O Ciclo Mestre Mateo continúa a medrar na provincia grazas á colaboración entre a Academia Galega do Audiovisual e a Deputación de Ourense. Nas súas catro primeiras edicións realizáronse 160 sesións de cinema, cun total de 4.538 espectadores e espectadoras e unha media de 29 asistentes por proxección.
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