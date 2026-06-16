OUFF 2026: Ciclo de cine Mestre Mateo

FESTIVAL DE CINE DE OURENSE

Cinema galego en oito concellos da provincia. A quinta edición do Ciclo Mestre Mateo chegará aos concellos de Allariz, A Arnoia, A Veiga, Cartelle, Cea, Celanova, O Pereiro de Aguiar e Ribadavia

04 oct

Detalles del evento

Ourense
Allariz, A Arnoia, A Veiga, Cartelle, Cea, Celanova, O Pereiro de Aguiar e Ribadavia
4 oct
20:00 horas
Presencial
Ciclo Mestre Mateo
OUFF 2026: Ciclo de cine Mestre Mateo | La Región

Xunto a esta proposta, a Academia Galega do Audiovisual e a Deputación de Ourense impulsan unha nova edición do Ciclo Mestre Mateo, o circuíto de exhibición que leva ás vilas galegas as producións máis destacadas do audiovisual do país, no marco do OUFF 2026.

O ciclo celebra este ano a súa quinta edición e chegará aos concellos de Allariz, A Arnoia, A Veiga, Cartelle, Cea, Celanova, O Pereiro de Aguiar e Ribadavia, reforzando o acceso á cultura e ao cinema galego en localidades que non contan cunha oferta estable de exhibición cinematográfica.

A programación estará integrada polas oito longametraxes finalistas dos Premios Mestre Mateo 2026 nas categorías de ficción e documental:

  1. Sirât
  2. Antes de nós
  3. As liñas descontinuas
  4. San Simón
  5. 360 curvas
  6. O son da nova regueifa
  7. Deuses de pedra
  8. O silencio herdado

O Ciclo Mestre Mateo continúa a medrar na provincia grazas á colaboración entre a Academia Galega do Audiovisual e a Deputación de Ourense. Nas súas catro primeiras edicións realizáronse 160 sesións de cinema, cun total de 4.538 espectadores e espectadoras e unha media de 29 asistentes por proxección.

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