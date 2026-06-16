FESTIVAL DE CINE DE OURENSE
OUFF 2026: Ciclo Anímate ao Cine
FESTIVAL DE CINE DE OURENSE
Detalles del evento
O ciclo Anímate ao cine, que coincide coa décima edición do Encontro de Academias, reunirá no Teatro Principal de Ourense catro películas de animación recoñecidas polas diferentes entidades cinematográficas do Estado.
22 de xuño · 20:00 h — Decorado
Non recomendada para menores de 16 anos.
Premio Goya á Mellor Película de Animación.
Do cineasta galego Alberto Vázquez, trátase dunha obra de animación adulta, de humor ácido e atmosfera inquietante, que marca o ton da diversidade do ciclo.
23 de xuño · 17:30 h — El tesoro de la Barracuda
Para todos os públicos
Premio da Academia Valenciana Lola Gaos ao Mellor Longametraxe de Animación
Unha aventura luminosa e accesible, perfecta para público familiar.
1 de xullo · 20:00 h — Bella
Non recomendada para menores de 12 anos
Premio ao Mellor Longametraxe de Animación da Academia de Andalucía (Premios Carmen)
Un relato emocional e visualmente coidado que conecta con espectadores novos e adultos.
2 de xullo · 17:30 h — Olivia y el terremoto invisible
Premio ao Mellor Longametraxe de Animación dos Premios Gaudí (Academia do Cinema Catalán)
Unha proposta pensada para público infantil, cunha historia sensible e chea de imaxinación.
Todas as sesións serán gratuítas, pero será necesario retirar entrada previamente. As entradas poderán adquirirse a través da páxina web do Teatro Principal de Ourense, en ataquilla.com, ou na propia billeteira do teatro antes de cada proxección.
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