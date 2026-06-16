OUFF 2026: Ciclo Anímate ao Cine

FESTIVAL DE CINE DE OURENSE

O ciclo Anímate ao Cine comeza o vindeiro 22 de xuño ás 20:00 h con Decorado, do cineasta galego Alberto Vázquez no Teatro Principal de Ourense

22 jun

Detalles del evento

Teatro Principal, Ourense
Rúa da Paz, 9, 32005 Ourense
22 y 23 de xuño / 1 y 2 de xullo
20:00 horas
OUFF - Cartel Ciclo Anímate ao Cine.
OUFF 2026: Ciclo Anímate ao Cine | La Región

O ciclo Anímate ao cine, que coincide coa décima edición do Encontro de Academias, reunirá no Teatro Principal de Ourense catro películas de animación recoñecidas polas diferentes entidades cinematográficas do Estado. 

Programación completa

22 de xuño · 20:00 h — Decorado

Non recomendada para menores de 16 anos. 

Premio Goya á Mellor Película de Animación.

Do cineasta galego Alberto Vázquez, trátase dunha obra de animación adulta, de humor ácido e atmosfera inquietante, que marca o ton da diversidade do ciclo.

23 de xuño · 17:30 h — El tesoro de la Barracuda

Para todos os públicos  

Premio da Academia Valenciana Lola Gaos ao Mellor Longametraxe de Animación

Unha aventura luminosa e accesible, perfecta para público familiar.

1 de xullo · 20:00 h — Bella

Non recomendada para menores de 12 anos  

Premio ao Mellor Longametraxe de Animación da Academia de Andalucía (Premios Carmen)

Un relato emocional e visualmente coidado que conecta con espectadores novos e adultos.

2 de xullo · 17:30 h — Olivia y el terremoto invisible

Premio ao Mellor Longametraxe de Animación dos Premios Gaudí (Academia do Cinema Catalán)

Unha proposta pensada para público infantil, cunha historia sensible e chea de imaxinación.

Todas as sesións serán gratuítas, pero será necesario retirar entrada previamente. As entradas poderán adquirirse a través da páxina web do Teatro Principal de Ourense, en ataquilla.com, ou na propia billeteira do teatro antes de cada proxección.

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