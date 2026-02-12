Presentación de la reedición de “Del Orense antiguo y otras colaboraciones”, de Otero Pedrayo

Con motivo de la declaración del 2026 Año Otero Pedrayo, la figura del autor de la Xeración Nós será protagonista este año de la vida cultural gallega. En este contexto, el Liceo acoge la presentación de la reedición del primero volumen de “Del Orense antiguo y otras colaboraciones”, una colección de tres tomos que recopila la extensa producción periodística del autor y que recoge los artículos publicados en La Región entre 1958 y 1960. El proyecto, fruto de la colaboración entre la Fundación Otero Pedrayo y La Región, rescata y pone en valor a visión del escritor sobre la evolución de su ciudad y su tiempo. Contará con la participación del presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira; el conselleiro de Cultura, José López; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y Martín Outeiriño, de La Región.