Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Los Milagros

SEMANA SANTA 2026

Este es el programa de la Semana Santa de Los Milagros

La Región
Publicado: 24 mar 2026 - 09:30 Actualizado: 24 mar 2026 - 09:30
29 mar
05 abr

Los Milagros, Baños de Molgas
29 mar - 5 abr
Cartel Semana Santa 2026 Os Milagros.
Santuario de Los Milagros/ Estos son los eventos de Semana Santa en Los Milagros.

Domingo de Ramos

12:00 horas: Bendición de Ramos, procesión y misa.

Jueves Santo

18:00 horas: Misa de la cena del Señor.

21:00 horas: Hora santa.

Viernes Santo

16:00 horas: Vía Crucis.

17:00 horas: Oficios.

Sábado Santo

22:00 horas: Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurreción

9:30 horas: Misa.

11:00 horas: Misa.

12:00 horas: Misa Solemne.

18:00 horas: Misa.

