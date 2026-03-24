Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Los Milagros
SEMANA SANTA 2026
Este es el programa de la Semana Santa de Los Milagros
Detalles del evento
Santuario de Los Milagros/ Estos son los eventos de Semana Santa en Los Milagros.
Domingo de Ramos
12:00 horas: Bendición de Ramos, procesión y misa.
Jueves Santo
18:00 horas: Misa de la cena del Señor.
21:00 horas: Hora santa.
Viernes Santo
16:00 horas: Vía Crucis.
17:00 horas: Oficios.
Sábado Santo
22:00 horas: Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurreción
9:30 horas: Misa.
11:00 horas: Misa.
12:00 horas: Misa Solemne.
18:00 horas: Misa.
