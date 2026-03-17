Programa de actos religiosos, misas y procesiones durante la Semana Santa en Ourense

ourense/ HORARIOS DE CELEBRACIONES DESTACADAS EN LA CIUDAD DE OURENSE DURANTE LA SEMANA SANTA 2026

Miércoles 25 de marzo

PREGÓN DE SEMANA SANTA

20:15 En la iglesia de Santa Eufemia. Al finalizar: concierto de Música Sacra, a cargo de la Capela Madrigalista.

Viernes 27 de marzo

VIACRUCIS DIOCESANO

20:30 Salida desde la Catedral Basílica de San Martiño.

Domingo 29 de marzo

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

11:30 Bendición de Ramos y Procesión con el Paso de los Niños, desde el Parque de San Lázaro hasta la Catedral Basílica de San Martiño.

12:00 Misa estacional en la Catedral Basílica de San Martiño.

Miércoles 1 de abril

MIÉRCOLES SANTO, DIA SACERDOTAL

10:00 Retiro para el clero de la Diócesis en la iglesia de Santa Eufemia.

12:00 MISA CRISMAL en la Catedral Basílica de San Martiño, presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis y concelebrada por los sacerdotes llegados de las diversas zonas.

21:00 PROCESIÓN por el barrio de A Carballeira con el paso de Jesús Nazareno, desde la iglesia del Sagrado Corazón.

Jueves 2 de abril

JUEVES SANTO, MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

10:00 Solemne oficio de Lecturas y Laudes en la Catedral Basílica de San Martiño. Confesiones en todas las iglesias, en la Catedral Basílica de San Martiño a las 11 h.

MISA “IN CENA DOMINI”:

16:00 en el asilo de San José.

17:00 en la Catedral Basílica de San Martiño con el Lavatorio de los Pies presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis. Al terminar procesión con el Santísimo al Monumento. A la misma hora en las parroquias de la Inmaculada y la Milagrosa.

18:00 en las parroquias del Sagrado Corazón, San Bernabé de A Valenzá, María Auxiliadora, Santísima Trinidad, As Caldas, Fátima, Santa Ana del Pino, La Asunción, Santa Lucía de Rairo, MM. Clarisas de Vilar de Astrés y en las RR. Esclavas.

18:30 en las parroquias de Santa Eufemia y Santa Teresita.

19:00 en las parroquiass de Cristo Rei, Santo Domingo, San Pío X y en los PP. Franciscanos.

19:30 en la parroquia de Vistahermosa.

19:15 PROCESIÓN en Belle con el Cristo del Perdón.

Viernes 3 de abril

VIERNES SANTO

10:00 Oficio de Lecturas y Laudes en la Catedral Basílica de San Martiño.

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR:

15:00 en las RR. Esclavas.

16:00 en el asilo de San José.

17:00 en la Catedral Basílica de San Martiño. A la misma hora en las parroquias de la Inmaculada, La Asunción, María Auxiliadora, La Milagrosa, Santa Teresita y en los PP. Franciscanos.

18:00 en las parroquias del Sagrado Corazón, San Bernabé de A Valenzá, Santísima Trinidad, Santa Ana del Pino, As Caldas, Cristo Rei, Santa Lucía de Rairo y MM. Clarisas de Vilar de Astrés.

18:30 en la parroquia de Santa Eufemia.

19:00 en las parroquias de Fátima, Santo Domingo y San Pío X.

19:30 en la parroquia de San José de Vistahermosa.

21:00 PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.

Sábado 4 de abril

SÁBADO SANTO

07:00 PROCESIÓN de La Soledad (“Os Caladiños”). Sale de la iglesia de la Santísima Trinidad, con Viacrucis y sermón en la Catedral Basílica de San Martiño para terminar en la misma iglesia de la Santísima Trinidad.

10:00 Oficio de Lecturas y Laudes en la Catedral Basílica de San Martiño.

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL:

20:00 en la parroquia de San Pío X, en los PP. Franciscanos y en el asilo de San José.

20:30 en las MM. Clarisas de Vilar de Astrés.

21:00 en la Catedral Basílica de San Martiño. A la misma hora en las parroquias de Santo Domingo, Fátima, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón, San Bernabé de A Valenzá, Santa Teresita, San José de Vistahermosa, La Asunción, Cristo Rei, Santa Lucía de Rairo y La Milagrosa.

21:30 en la parroquia de As Caldas.

22:00 en las parroquias de La Inmaculada, María Auxiliadora y en las RR. Esclavas.

Domingo 5 de abril

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

11:30 Procesión con la imagen de Santa María Nai a la Catedral Basílica de San Martiño.

12:00 MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR en la Catedral Basílica de San Martiño.

13:00 Al finalizar la Misa, PROCESIÓN de regreso con la imagen de Santa María Madre a su iglesia titular.

Procesiones de la Semana Santa en Ourense

Día 29 de marzo.

DOMINGO DE RAMOS

11:30 Procesión de “la Borriquilla” con el Paso de Jesús en su entrada a Jerusalén, desde el Parque de San Lázaro hasta la Catedral Basílica de San Martiño.

Día 1 de abril.

MIÉRCOLES SANTO

21:00 Procesión del Nazareno, por las calles del barrio de A Carballeira. Día 2 de abril.

JUEVES SANTO

19:15 Procesión del Santísimo Cristo del Perdón, en Belle. Día 3 de abril.

VIERNES SANTO

21:00 Procesión del Santo Entierro, en la que salen los siguientes pasos procesionales:

La Santa Cena

La Flagelación Portado por la comunidad neocatecumenal de la parroquia de Santa Teresita de O Vinteún.

Jesús Nazareno Portado por la cofradía del Paso de Jesús Nazareno de la parroquia del Sagrado Corazón de A Carballeira.

Santísimo Cristo del Perdón Portado por la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de la parroquia de Santa Marta de Belle.

El Santo Cristo Portado por la Cofradía del Paso del Santo Cristo de la parroquia de San Pío X de Mariñamansa.

La Piedad Portado por la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de O Couto.

La Cruz desnuda Portado por la parroquia de Cristo Rei de As Lagoas.

Cristo yacente en la urna Portado por los seminaristas mayores de la Diócesis.

La Dolorosa Portado por la Cofradía de Santa María Nai.

Recorrido de la procesión: salida por la Puerta Norte de la Catedral Basílica de San Martiño, Rúa Lepanto, Praza do Ferro, Rúa Santo Domingo, Rúa Parque de San Lázaro, Rúa do Paseo, Rúa Lamas Carvajal, Praza de Santa Eufemia, Rúa Juan de Austria y entrada de nuevo por la Puerta Norte de la Catedral Basílica de San Martiño. Día 4 de abril.

SÁBADO SANTO

07:00 Procesión de La Soledad (“Os Caladiños”). Procesiona la Virgen de los Dolores, portada por la Parroquia de la Santísima Trinidad. Sale de la iglesia parroquial, con Viacrucis y Sermón en la Catedral Basílica de San Martiño, para terminar en el mismo lugar de salida. Día 5 de abril.

DOMINGO DE PASCUA

11:30 Procesión del Encuentro. Procesión con la imagen de Santa María Nai desde su iglesia hasta la Catedral Basílica de San Martiño, para el Encuentro con Cristo Resucitado en la Capilla de la Resurrección situada en la girola de la Catedral. Recorrido: Iglesia de Santa María Nai, Praza da Madalena, Praza do Trigo y entrada por la Puerta Sur de la Catedral.

13:00 Procesión de Regreso de la Imagen de Santa María Nai a su iglesia.