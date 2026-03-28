Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Castro Caldelas
SEMANA SANTA 2026
Este es el programa de eventos de la Semana Santa 2026 en Castro Caldelas
Detalles del evento
Si quieres vivir la Semana Santa en Castro Caldelas sigue esta guía de actos, misas y procesiones previstas:
Sábado de Dolres
Ensayo de la Procesión Dos Caladiños Ensaio
Domingo de Ramos
Pregón de Xosé Manuel Merelles, Directo de Turismo de Galicia, en el Santuario de los Remedios.
Lunes Santo
8:30 horas: Concilia de Semana Santa en el pabellón para niños y niñas de 3 a 13 años.
Martes Santo
8:30 horas: Concilia de Semana Santa en el pabellón para niños y niñas de 3 a 13 años.
Miércoles Santo
8:30 horas: Concilia de Semana Santa en el pabellón para niños y niñas de 3 a 13 años.
Jueves Santo
Cena del Señor y lavatorio de pies en el Monumento del Santuario de los Remedios.
Viernes Santo
20:00 horas: Procesión Dos Caladiños y desenclavo del Cristo restaurado.
Feria del día 3
Feria de la artesanía
Sábado Santo
Procesión presidida por la alcaldesa y acompañada por los Cofrades Caldelaos por las calles de Santiago de Compostela con la Real Cofradía del Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad.
Domingo de Resurrección
Misa en el Santuario
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