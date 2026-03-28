Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Castro Caldelas

Si quieres vivir la Semana Santa en Castro Caldelas sigue esta guía de actos, misas y procesiones previstas:

Sábado de Dolres

Ensayo de la Procesión Dos Caladiños Ensaio

Domingo de Ramos

Pregón de Xosé Manuel Merelles, Directo de Turismo de Galicia, en el Santuario de los Remedios.

Lunes Santo

8:30 horas: Concilia de Semana Santa en el pabellón para niños y niñas de 3 a 13 años.

Martes Santo

8:30 horas: Concilia de Semana Santa en el pabellón para niños y niñas de 3 a 13 años.

Miércoles Santo

8:30 horas: Concilia de Semana Santa en el pabellón para niños y niñas de 3 a 13 años.

Jueves Santo

Cena del Señor y lavatorio de pies en el Monumento del Santuario de los Remedios.

Viernes Santo

20:00 horas: Procesión Dos Caladiños y desenclavo del Cristo restaurado.

Feria del día 3

Feria de la artesanía

Sábado Santo

Procesión presidida por la alcaldesa y acompañada por los Cofrades Caldelaos por las calles de Santiago de Compostela con la Real Cofradía del Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad.

Domingo de Resurrección

Misa en el Santuario