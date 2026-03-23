Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en O Carballiño
SEMANA SANTA 2026
Este es el programa de eventos de la Semana Santa 2026
Detalles del evento
Domingo de Ramos
11:15 horas: Procesión litúrgica de Ramos.Bendición de Ramos y palmas, en Plaza de la Vera Cruz. Misa de Domingo de Ramos.
Jueves Santo
16:00 horas: Celebración del a cena del señor en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.
19:00 horas: Lavatorio de pies y Traslado del Santísimo Sacramento al Monumentos.
21:00 horas: Procesión de la Sentencia y la Esperanza.
23:00 horas: Celebración de la hora santa.
Viernes Santo
12:00 horas: Procesión del Cristo de la Salud.
16:00 horas: Celebración de la Pasión del Señor en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.
18:00 horas: Celebración de la Pasión del Señor en el Templo de la Vera Cruz.
21:00 horas: Procesión Solemne del Santo Entierro "Os Caladiños".
Sábado Santo
18:00 horas: Solemne Liturgia de la Vigilia Pascual en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.
22:00 horas: Solemne Liturgia de la Vigilia Pascual en el Templo de la Vera Cruz.
Domingo de Pascua
11:00 horas: Procesión gloriosa de la resurección.
12:30 horas: Celebración de la resurección del Señor en el Templo de la Vera Cruz.
18:00 horas: Celebración de la resurección del Señor en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.
19:00 horas: Celebración de la resurección del Señor en el Templo de la Vera Cruz.
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