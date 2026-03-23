Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en O Carballiño

Domingo de Ramos

11:15 horas: Procesión litúrgica de Ramos.Bendición de Ramos y palmas, en Plaza de la Vera Cruz. Misa de Domingo de Ramos.

Jueves Santo

16:00 horas: Celebración del a cena del señor en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

19:00 horas: Lavatorio de pies y Traslado del Santísimo Sacramento al Monumentos.

21:00 horas: Procesión de la Sentencia y la Esperanza.

23:00 horas: Celebración de la hora santa.

Viernes Santo

12:00 horas: Procesión del Cristo de la Salud.

16:00 horas: Celebración de la Pasión del Señor en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

18:00 horas: Celebración de la Pasión del Señor en el Templo de la Vera Cruz.

21:00 horas: Procesión Solemne del Santo Entierro "Os Caladiños".

Sábado Santo

18:00 horas: Solemne Liturgia de la Vigilia Pascual en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

22:00 horas: Solemne Liturgia de la Vigilia Pascual en el Templo de la Vera Cruz.

Domingo de Pascua

11:00 horas: Procesión gloriosa de la resurección.

12:30 horas: Celebración de la resurección del Señor en el Templo de la Vera Cruz.

18:00 horas: Celebración de la resurección del Señor en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

19:00 horas: Celebración de la resurección del Señor en el Templo de la Vera Cruz.