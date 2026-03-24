Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Oímbra
SEMANA SANTA 2026
Este es el programa de la Semana Santa en Oímbra
Detalles del evento
Sigue esta guía si quieres vivir la Semana Santa en Oímbra:
Domingo de Ramos
12:00 horas: Procesión, Bendición de Ramos y Misa.
Jueves Santo
19:00 horas: Eucaristía.
21:00 horas: Oficios.
Viernes Santo
19:00 horas: Celebración de la Pasión del Señor.
20:00 horas: Desenclavo y Procesión.
Sábado Santo
21:00 horas: Vigilia Pascual
Domingo de Resurreción
12:00 horas: Eucaristía
