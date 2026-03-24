Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Oímbra

-
Detalles del evento

Oímbra, comarca de Verín
29 mar - 5 abr
Presencial
Cartel Semana Santa Oímbra 2026.
Sigue esta guía si quieres vivir la Semana Santa en Oímbra:

Domingo de Ramos

12:00 horas: Procesión, Bendición de Ramos y Misa.

Jueves Santo

19:00 horas: Eucaristía.

21:00 horas: Oficios.

Viernes Santo

19:00 horas: Celebración de la Pasión del Señor.

20:00 horas: Desenclavo y Procesión.

Sábado Santo

21:00 horas: Vigilia Pascual

Domingo de Resurreción

12:00 horas: Eucaristía

Contenido patrocinado

Lo último

