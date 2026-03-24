29 mar - 5 abr

Detalles del evento

La Región

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Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Ribadavia

Sigue esta guía de los oficios religiosos en la Semana Santa de Ribadavia:

Domingo de Ramos

9:30 horas: Misa en la Igleisa de San Juan.

11:30 horas: Bendición de Ramos y Procesión.

12:00 horas: Misa en la iglesia de San Domingos.

Jueves Santo

11:00 horas: Celebración penitencial

18:30 horas: Celebración de la cena del Señor.

21:00 horas: Procesión Dos Caladiños.

22:00 horas: Hora Santa.

Viernes Santo

11:30 horas: Santo Encuentro en la Plaza Mayor.

18:30 horas: Celebración de la Pasión del Señor.

19:30 horas: Procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo

22:00 horas: Solemne Vigilia de Pascua.

Domingo de Pascua

11:00 horas: Misa en la iglesia de San Antonio

12:00 horas: Mira en la iglesia de San Domingo