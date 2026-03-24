Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Ribadavia
SEMANA SANTA 2026
Es el programa de la Semana Santa de Ribadavia
Detalles del evento
Sigue esta guía de los oficios religiosos en la Semana Santa de Ribadavia:
Domingo de Ramos
9:30 horas: Misa en la Igleisa de San Juan.
11:30 horas: Bendición de Ramos y Procesión.
12:00 horas: Misa en la iglesia de San Domingos.
Jueves Santo
11:00 horas: Celebración penitencial
18:30 horas: Celebración de la cena del Señor.
21:00 horas: Procesión Dos Caladiños.
22:00 horas: Hora Santa.
Viernes Santo
11:30 horas: Santo Encuentro en la Plaza Mayor.
18:30 horas: Celebración de la Pasión del Señor.
19:30 horas: Procesión del Santo Entierro.
Sábado Santo
22:00 horas: Solemne Vigilia de Pascua.
Domingo de Pascua
11:00 horas: Misa en la iglesia de San Antonio
12:00 horas: Mira en la iglesia de San Domingo
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