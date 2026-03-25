Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Xinzo

Si quieres vivir la Semana Santa en A Limia, sigue esta guía de actos, misas y procesiones prevista en Xinzo:

Domingo de Ramos

9:00: Misa en la Iglesia Vieja.

12:00: Bendición de Ramos en la Iglesia Vieja,Procesión y Misa en la Iglesia Nueva.

20:00: Misa en la Iglesia Nueva.

Jueves Santo

De 10 a 13: Confesiones en la Iglesia Nueva.

19:00: Celebración de la Ultima Cena. Procesión de “Jesús en el huerto”.

22:00: Hora Santa Parroquial.

00:00: Adoración Nocturna.

Viernes Santo

10:00: Laudes-Adoración.

12:00: Viacrucis para los niños/as.

19:00: Celebración de la Pasión del Señor.

21:00: Procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo

10:00: Oración con María.

12:00: Viacrucis Parroquial.

22:00: Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Pascua

12:00: Misa solemne.

20:00: Misa