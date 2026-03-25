Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Xinzo
SEMANA SANTA 2026
Este es el programa de la Semana Santa en Xinzo
Detalles del evento
Si quieres vivir la Semana Santa en A Limia, sigue esta guía de actos, misas y procesiones prevista en Xinzo:
Domingo de Ramos
9:00: Misa en la Iglesia Vieja.
12:00: Bendición de Ramos en la Iglesia Vieja,Procesión y Misa en la Iglesia Nueva.
20:00: Misa en la Iglesia Nueva.
Jueves Santo
De 10 a 13: Confesiones en la Iglesia Nueva.
19:00: Celebración de la Ultima Cena. Procesión de “Jesús en el huerto”.
22:00: Hora Santa Parroquial.
00:00: Adoración Nocturna.
Viernes Santo
10:00: Laudes-Adoración.
12:00: Viacrucis para los niños/as.
19:00: Celebración de la Pasión del Señor.
21:00: Procesión del Santo Entierro.
Sábado Santo
10:00: Oración con María.
12:00: Viacrucis Parroquial.
22:00: Solemne Vigilia Pascual
Domingo de Pascua
12:00: Misa solemne.
20:00: Misa
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