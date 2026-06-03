La prueba "Carreira do Centro" se celebrará este sábado en Ourense
CARRERA
Detalles del evento
El circuito de carreras populares "Correndo por Ourense" continúa este sábado, 6 de junio, con la tradicional "Carreira do Centro", que saldrá a las 22:00 horas de la rúa do Paseo, donde estará también la meta. Esta competición pasará por las calles de Xoán XXIII, Progreso, avenida de Pontevedra y Lamas Carvajal, para acabar de nuevo en el Paseo.
La prueba obligará a realizar cortes en la circulación de tráfico por las calles mencionadas, que comenzarán a hacerse efectivos a partir de las 21:00 horas y al menos hasta las 23:00 horas. Esta prueba es la tercera de "Correndo por Ourense" y habrá que esperar hasta el domingo 28 de junio para poder disfrutar de la siguiente, el Trail Oira - San Tomé.
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