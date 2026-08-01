A Ramallosa, la tradición ilumina las calles de Celanova
FAROLES
Detalles del evento
Todo listo en Celanova para las fiestas de la Encarnación con un programa en el que destaca A Ramallosa, la multitudinaria procesión pagana y nocturna que partirá desde la Plaza Mayor y que recupera su esencia tradicional gracias a un importante refuerzo de la animación musical y a la implicación de la recién estrenada Asociación Cultural Ramallosa Celanova. Esta nueva entidad ha impulsado talleres y cambios estratégicos, como el traslado de la entrega de premios al domingo por la tarde para fomentar la participación vecinal.
Previamente, la jornada arrancará a las 10,30 horas con un pasacalles de la Banda de Gaitas del Concello, seguida al mediodía por la actuación de Lembranza Solpor en la Praza do Millo. Ya por la tarde, a partir de las 20,30 horas, la música de las charangas ambientará la villa.
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