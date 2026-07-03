Programa del Festival SilFest 2026 en Valdeorras

El SilFest cumple la décima edición de su festival que combina gastronomía con cultura. La playa fluvial de O Malecón es el escenario para la celebración durante tres días (2 al 4 de julio) de este evento que busca poner en alza los vino D.O Valdeorras.

La programación del viernes arrancará oficialmente a las 18:00 horas con la apertura de puertas del recinto. Apenas una hora después tendrá lugar la cata «A Cata dos SilFesteiros». Este día cuenta con los conciertos de:

Dani Argü Dj

Mazu

Zabriski

Begut

La Paloma

Bum Motion Club

Hawkins Djs

El sábado la jornada comienza nuevas catas centradas en los vinos de la Denominación de Orixe Valdeorras. A la hora del vermú y de la comida, el ambiente estará amenizado por el concierto de Adrián Timms y la actuación del grupo de Córgomo, Os Parranda.

Se completa la actividad con un descenso del río Sil en kayak. La jornada también cuenta con diversas actuaciones musicales:

Adrian Timms

Os Parrandas

Repugnante DJ

Sr. Jingles

Hinds

Morgan

L.A.

Puño Dragón

DJ 90

Aquella persona que deseen acudir a este evento pueden adquirir bonos de manera individual o por paquetes. Los costo son de 35 euros por un día o de 50 por los dos días.