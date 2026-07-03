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Ourense en alerta

Programa del Festival SilFest 2026 en Valdeorras

MÚSICA Y GASTRONOMÍA

En su décima edición el SilFest junto gastronomía, cultura y deporte en la playa fluvial de O Malecón donde los asistente pueden combatir el calor con catas de vino DO Valdeorras o realizar un descenso por el río Sil en kayak.

La Región
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Publicado: 03 jul 2026 - 13:05 Actualizado: 03 jul 2026 - 15:20
03 jul
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04 jul

Detalles del evento

Playa fluvial del Malecón, O Barco
3 jul - 4 jul
Desde las 18:00 horas
Presencial
SilFest 2026
Programa del Festival SilFest 2026 en Valdeorras | La Región

El SilFest cumple la décima edición de su festival que combina gastronomía con cultura. La playa fluvial de O Malecón es el escenario para la celebración durante tres días (2 al 4 de julio) de este evento que busca poner en alza los vino D.O Valdeorras.

La programación del viernes arrancará oficialmente a las 18:00 horas con la apertura de puertas del recinto. Apenas una hora después tendrá lugar la cata «A Cata dos SilFesteiros». Este día cuenta con los conciertos de:

  • Dani Argü Dj
  • Mazu
  • Zabriski
  • Begut
  • La Paloma
  • Bum Motion Club
  • Hawkins Djs

El sábado la jornada comienza nuevas catas centradas en los vinos de la Denominación de Orixe Valdeorras. A la hora del vermú y de la comida, el ambiente estará amenizado por el concierto de Adrián Timms y la actuación del grupo de Córgomo, Os Parranda.

Se completa la actividad con un descenso del río Sil en kayak. La jornada también cuenta con diversas actuaciones musicales:

  • Adrian Timms
  • Os Parrandas
  • Repugnante DJ
  • Sr. Jingles
  • Hinds
  • Morgan
  • L.A.
  • Puño Dragón
  • DJ 90

Aquella persona que deseen acudir a este evento pueden adquirir bonos de manera individual o por paquetes. Los costo son de 35 euros por un día o de 50 por los dos días.

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