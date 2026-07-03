En Portada: ¿Hacia dónde va Ourense?

Clásico es el cine de John Ford o Billy Wilder, o el Porsche 911, o la gabardina Burberry. En esta sociedad del tuit, de lo inmediato, del usar y tirar, habría que preguntarse si puede considerarse clásico un espacio televisivo como el “En Portada” de Telemiño, que este viernes se ha despedido hasta después del verano con la emisión de su programa 2.628. Ahí es nada. Y lo hace con Ourense, su ciudad y su provincia, permanentemente en el centro, en el punto de mira de unos contertulios que cada día desentrañan quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, adónde vamos si es que vamos a alguna parte.

Porque ese es muchas veces el problema, la sensación de que no nos movemos, de que las grandes multinacionales -caso de la china SAIC- se instalan en otras urbes como Ferrol, de que el resto de ciudades gallegas tienen ultimadas sus estaciones intermodales menos Ourense, de que el alcalde de la tercera ciudad gallega carece de una mínima agenda institucional y nadie le escucha más allá de Ceboliño, de que la Galicia atlántica vuela y la Galicia interior va al trantrán, de que nuestras fortalezas todavía están intactas.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿hacia dónde va Ourense?, ¿hay alguien al timón?, ¿tiene usted la sensación de que avanzamos o de que seguimos estancados?