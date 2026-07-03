Xaime Calviño

Xaime Calviño

En Portada: ¿Hacia dónde va Ourense?

LA PREGUNTA DEL DÍA

Más de 2.600 programas con Ourense siempre en el centro. Eso es "En Portada", el espacio de Telemiño que cada mañana se pregunta y les pregunta adónde vamos.

Publicado: 03 jul 2026 - 12:37 Actualizado: 03 jul 2026 - 14:19
Opinión Xaime Calviño
Opinión Xaime Calviño | La Región

Clásico es el cine de John Ford o Billy Wilder, o el Porsche 911, o la gabardina Burberry. En esta sociedad del tuit, de lo inmediato, del usar y tirar, habría que preguntarse si puede considerarse clásico un espacio televisivo como el “En Portada” de Telemiño, que este viernes se ha despedido hasta después del verano con la emisión de su programa 2.628. Ahí es nada. Y lo hace con Ourense, su ciudad y su provincia, permanentemente en el centro, en el punto de mira de unos contertulios que cada día desentrañan quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, adónde vamos si es que vamos a alguna parte.

Porque ese es muchas veces el problema, la sensación de que no nos movemos, de que las grandes multinacionales -caso de la china SAIC- se instalan en otras urbes como Ferrol, de que el resto de ciudades gallegas tienen ultimadas sus estaciones intermodales menos Ourense, de que el alcalde de la tercera ciudad gallega carece de una mínima agenda institucional y nadie le escucha más allá de Ceboliño, de que la Galicia atlántica vuela y la Galicia interior va al trantrán, de que nuestras fortalezas todavía están intactas.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿hacia dónde va Ourense?, ¿hay alguien al timón?, ¿tiene usted la sensación de que avanzamos o de que seguimos estancados?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats