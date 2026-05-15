Trote Social por Ourense.

Centro India y 60 minutos organizan una jornada de deporte y conviviencia. El Trote Social, es un evento para desconectar y compartir. Saliendo desde el Puente Romano inicia una ruta o trote por un recorrido de 10 kilómetros.

Un vermouth pone el broche final a esta actividad que está abierta para todos y cuyo inicio es a las 10:30 horas. Es una actividad gratuita para toda la comunidad de Ourense que le guste el deporte y la naturaleza.