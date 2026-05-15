Trote Social por Ourense

10 KILÓMETROS

El Trote Social es una actividad que busca fomentar la convivencia y la práctica de deporte en Ourense. Con un recorrido de 10 kilómetros saliendo desde el Puente Romano este evento abierto para todos que tendrá su broche final con un vermouth

17 may

Detalles del evento

Ourense
17 may
Desde las 10:30 horas
Presencial
Trote Social por Ourense.
Trote Social por Ourense | La Región

Centro India y 60 minutos organizan una jornada de deporte y conviviencia. El Trote Social, es un evento para desconectar y compartir. Saliendo desde el Puente Romano inicia una ruta o trote por un recorrido de 10 kilómetros.

Un vermouth pone el broche final a esta actividad que está abierta para todos y cuyo inicio es a las 10:30 horas. Es una actividad gratuita para toda la comunidad de Ourense que le guste el deporte y la naturaleza.

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