Trote Social por Ourense.

EVENTOS CULTURAIS
O Día das Letras Galegas na provincia de Ourense
10 KILÓMETROS
Detalles del evento
Centro India y 60 minutos organizan una jornada de deporte y conviviencia. El Trote Social, es un evento para desconectar y compartir. Saliendo desde el Puente Romano inicia una ruta o trote por un recorrido de 10 kilómetros.
Un vermouth pone el broche final a esta actividad que está abierta para todos y cuyo inicio es a las 10:30 horas. Es una actividad gratuita para toda la comunidad de Ourense que le guste el deporte y la naturaleza.
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