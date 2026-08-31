El programa de la VII Feria del Agro de A Limia o Alimagro ensalza la patata

AGRICULTURA E INNOVACIÓN

03 sep
-
06 sep

Detalles del evento

Pabellón de Deportes de Xinzo de Limia
Rúa Dous de Maio, 32630 Xinzo de Limia, Ourense
3 sep - 6 sep
Jueves y viernes desde las 18:00 horas. Sábado y domingo desde las 9:30 horas.
Presencial
Cartel de la VII
El programa de la VII Feria del Agro de A Limia o Alimagro ensalza la patata | La Región

La Feria del Agro de A Limia o Alimagro se ha convertido en un escaparate para el sector agrícola nacional y se sitúa entre los diez eventos más importantes de su categoría. La cita destaca por la presentación de las últimas innovaciones en maquinaria agrícola de las principales marcas del mercado y donde los asistentes pueden disfrutar de una demostración en el terreno de estas innovaciones.

Este año se celebra entre el 5 y 6 de septiembre en Xinzo de Limia, el recinto ferial es el epicentro de esta cita donde los asistentes pueden disfrutar de actividades para toda la familia y degustaciones gastronómicas.

Esta feria también pone en alza, un producto tan importante en la gastronomía ourensana como es, la patata.

La exposición de maquinaria se va a llevar a cabo en Parque do Toural - 32630 Xinzo de Limia, Ourense.

Este es el programa de la edición que cuenta con actividades previas los días 3 y 4 de septiembre.

Actividades previas

  • Jueves, 3 de septiembre
  • 18:00 h: Jornada técnica del agua
  • Lugar: Casa de la Cultura
  • Viernes, 4 de septiembre
  • 17:00 – 18:30 h: Talleres infantiles de cocina
  • Lugar: Pabellón de deportes Xinzo de Limia
  • 19:00 h: II Cata Nacional de Patatas
  • Organiza: Pueblos Productores de Patata
  • Patrocinan: Patatas Meléndez y Coren
  • Actuación: Banda de Gaitas do Concello Xinzo de Limia
  • Lugar: Polideportivo Xinzo de Limia

VII Feria del Agro de la Limia (Alimagro)

  • Sábado, 5 de septiembre
  • 09:30 h: DEMOALIMAGRO (Feria de demostración de maquinaria)
  • Lugar: Finca de Ensayo INORDE
  • 10:00 h: Apertura recinto ferial
  • 11:00 – 12:00 h: Taller infantil
  • 13:00 h: Inauguración de la feria
  • Actuación: Agrupación musical Da Limia
  • 17:00 h: Elaboración de tortilla gigante
  • 18:00 h: Talleres infantiles
  • 19:00 h: Degustación de tortilla de patata gigante
  • Domingo, 6 de septiembre
  • 10:00 h: Apertura recinto ferial
  • 11:30 – 12:30 h: Taller infantil
  • 13:00 h: Degustación de pinchos Concurso de Patapas que organiza IXP Pataca de Galicia
  • Primer premio: Patapul elaborado por Bar Monforte
  • Segundo premio: Café Miro Pereira elaborado por Central Heladera
  • 17:00 h: Talleres infantiles
  • 21:00 h: Cierre del recinto ferial

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