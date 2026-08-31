AGRICULTURA E INNOVACIÓN
El programa de la VII Feria del Agro de A Limia o Alimagro ensalza la patata
AGRICULTURA E INNOVACIÓN
Detalles del evento
La Feria del Agro de A Limia o Alimagro se ha convertido en un escaparate para el sector agrícola nacional y se sitúa entre los diez eventos más importantes de su categoría. La cita destaca por la presentación de las últimas innovaciones en maquinaria agrícola de las principales marcas del mercado y donde los asistentes pueden disfrutar de una demostración en el terreno de estas innovaciones.
Este año se celebra entre el 5 y 6 de septiembre en Xinzo de Limia, el recinto ferial es el epicentro de esta cita donde los asistentes pueden disfrutar de actividades para toda la familia y degustaciones gastronómicas.
Esta feria también pone en alza, un producto tan importante en la gastronomía ourensana como es, la patata.
La exposición de maquinaria se va a llevar a cabo en Parque do Toural - 32630 Xinzo de Limia, Ourense.
Este es el programa de la edición que cuenta con actividades previas los días 3 y 4 de septiembre.
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