Jueves y viernes desde las 18:00 horas. Sábado y domingo desde las 9:30 horas.

El programa de la VII Feria del Agro de A Limia o Alimagro ensalza la patata

La Feria del Agro de A Limia o Alimagro se ha convertido en un escaparate para el sector agrícola nacional y se sitúa entre los diez eventos más importantes de su categoría. La cita destaca por la presentación de las últimas innovaciones en maquinaria agrícola de las principales marcas del mercado y donde los asistentes pueden disfrutar de una demostración en el terreno de estas innovaciones.

Este año se celebra entre el 5 y 6 de septiembre en Xinzo de Limia, el recinto ferial es el epicentro de esta cita donde los asistentes pueden disfrutar de actividades para toda la familia y degustaciones gastronómicas.

Esta feria también pone en alza, un producto tan importante en la gastronomía ourensana como es, la patata.

La exposición de maquinaria se va a llevar a cabo en Parque do Toural - 32630 Xinzo de Limia, Ourense.

Este es el programa de la edición que cuenta con actividades previas los días 3 y 4 de septiembre.

Actividades previas

Jueves, 3 de septiembre

18:00 h: Jornada técnica del agua

Lugar: Casa de la Cultura

Viernes, 4 de septiembre

17:00 – 18:30 h: Talleres infantiles de cocina

Lugar: Pabellón de deportes Xinzo de Limia

19:00 h: II Cata Nacional de Patatas

Organiza: Pueblos Productores de Patata

Patrocinan: Patatas Meléndez y Coren

Actuación: Banda de Gaitas do Concello Xinzo de Limia

Lugar: Polideportivo Xinzo de Limia

VII Feria del Agro de la Limia (Alimagro)