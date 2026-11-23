El Concello de Xinzo de Limia, a través de la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad y del CIM, ha programado una completa semana de actividades para conmemorar el 25 de noviembre. Bajo el lema “Por una sociedad libre de violencias machistas” y con el respaldo de la Consellería de Política Social e Igualdad, el municipio busca concienciar sobre esta lacra a todas las generaciones.

El acto central tendrá lugar el propio miércoles 25 a las 11,30 horas en la Praza Maior. Allí se leerá un manifiesto que contará con la participación del alumnado de los CEIP de la villa y de diversas entidades sociales. El Consistorio anima a todos los vecinos a sumarse a esta concentración para mostrar su rechazo unánime a cualquier forma de violencia machista.

La programación arrancará el martes 24 a las 12,00 horas en el IES Lagos de Antela con la sesión “Conectad@s, relacionándonos en el entorno virtual”. Posteriormente, el jueves 26, a las 11,30 horas, el espacio Ágora acogerá un nuevo Café en femenino, centrado en esta ocasión en el tema “Maternidades diversas, mujeres diversas”.

Sensibilización

La agenda educativa se completa con el taller “Violencia digital” en los CEIP Carlos Casares y Rosalía de Castro, y con los talleres “Benquerernos” sobre sensibilización y buen trato. Como cierre, durante el mes de diciembre se presentará un fanzine en los institutos.