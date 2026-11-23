Voy a intentar ser objetivo, y no es fácil, porque con un rey Sol reencarnado en la persona de Pedro Sánchez no es sencillo, no lo es. Lo que sí es, es que el domingo 29 de noviembre, España afronta la convocatoria electoral más determinante de su etapa democrática desde la Transición. Tras ocho años marcados por la presidencia de Pedro Sánchez, amplios sectores de la sociedad española coincidimos en señalar que el país atraviesa un momento de profundo desgaste institucional y de incertidumbre económica y social.

En este contexto, acudir a votar deja de ser un mero trámite para transformarse en una responsabilidad

En este contexto, acudir a votar deja de ser un mero trámite para transformarse en una responsabilidad colectiva de primer orden. La democracia se sostiene sobre el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica, el respeto a las reglas constitucionales y la confianza en las instituciones. Sin embargo, el errático y oscuro rumbo de España en estos últimos ocho años sostiene que este periodo ha venido marcado por la polarización constante, la fragilidad parlamentaria y el intervencionismo, factores que han tensionado al límite las costuras del Estado y restado certidumbre a familias, autónomos y pequeñas empresas. Frente a estos argumentos, los defensores de la gestión del Ejecutivo reivindican las políticas sociales desplegadas y datos macroeconómicos, dibujando dos visiones profundamente contrapuestas sobre el estado real de España y sobre el camino que debe seguir nuestro país en los próximos años.

Precisamente, porque el diagnóstico sobre el presente es tan dispar y las consecuencias de la decisión son tan relevantes, la abstención no puede ser una opción. Quedarse en casa este domingo 29 equivale a renunciar al derecho fundamental de influir en el destino común y a dejar que otros decidan el rumbo de la economía, los servicios públicos y la estabilidad institucional, en definitiva, nuestro futuro. En una democracia plena, el voto es el instrumento más eficaz para evaluar la gestión de los gobernantes, exigir responsabilidades y abrir, si así lo decide la mayoría, una nueva etapa política.

No se trata aquí de señalar unas siglas concretas, pues cada ciudadano posee el criterio y la libertad para depositar su confianza donde estime oportuno. Lo verdaderamente decisivo es que la participación sea masiva y que el resultado refleje sin ambigüedades la voluntad real de los españoles y españolas. Somos muchos los ciudadanos que consideramos urgente poner fin a un ciclo político agotado y recuperar la estabilidad, el rigor presupuestario y la concordia institucional; otros, en cambio, apostarán por la continuidad de las políticas actuales. Sea cual sea la elección individual, la fortaleza del sistema exige que nadie permanezca al margen.

España necesita despejar las incógnitas sobre su futuro inmediato con serenidad, firmeza y altura de miras

España necesita despejar las incógnitas sobre su futuro inmediato con serenidad, firmeza y altura de miras. Para quienes reclamamos un cambio de rumbo, nos resulta imprescindible cerrar una etapa de división y devolver la previsibilidad a la economía, la ejemplaridad a la vida pública y el respeto escrupuloso a las reglas comunes. El 29 de noviembre brinda a cada elector la oportunidad de tomar la palabra y de decidir si ha llegado el momento de abrir un nuevo tiempo de estabilidad y consenso. Ejercer el derecho al voto es la garantía indispensable para que el porvenir del país responda a un mandato claro y legítimo de sus ciudadanos.

Por último, espero que la transparencia electoral de la jornada del 29-N sea total , así que, ¡todos y todas a las urnas para poner fin a esta pesadilla que ya dura ocho larguísimos años!