ECONOMÍA SOSTENIBLE
Xinzo reunirá 20 puestos en su II Mercado Social
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Detalles del evento
El Concello de Xinzo de Limia, en colaboración con la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Galicia), organiza este próximo domingo, 4 de octubre, la II Feria del Mercado Social de Xinzo. El evento, que tendrá lugar en la plaza Carlos Casares entre las 11,00 y las 20,00 horas (bajo una carpa), busca conectar, sensibilizar y crear alianzas en torno a una economía basada en valores: una economía sostenible y comprometida con el entorno local.
La feria contará con más de 20 puestos que ofrecerán productos e información de iniciativas de diversos sectores: productos agroalimentarios ecológicos y de proximidad, arte y edición, bienestar animal, servicios financieros y energéticos éticos, integración sociolaboral, comercio justo y productos locales, entre otros.
Además de la zona de exposición y venta, la feria ofrecerá un programa completo de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades, como una mesa redonda titulada “Raíces con futuro: La economía social y solidaria como clave para el relevo generacional en la comarca”, con la participación de Yéssica Martínez (productora de patata de Viladerrei - Trasmiras), Samuel Formoso (ganadero de Vilar de Barrio), Xosé Lois Lamazares (cofundador de Daveiga) y Begoña Gómez (ingeniera agrónoma de Verín Biocoop SCG), con Ana Lorenzo (REAS Galicia) como moderadora.
Por la tarde, el programa se centrará en la sostenibilidad y el emprendimiento rural, con una sesión titulada “Desmitificando la factura de la luz” y dos talleres simultáneos: una sesión práctica sobre la puesta en marcha de proyectos agrícolas y ganaderos y un taller de apicultura para familias con A Abelliña Azul.
La música y el entretenimiento tendrán también un papel destacado.
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