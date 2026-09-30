Si algo caracteriza al presente siglo, son los envases. Vas al supermercado a hacer la compra para seguir alimentándote, y los envases aparecen por todas partes: en la fruta, la verdura, incluso en la carne y el pescado. Quedan atrás aquellas tiendas de barrio donde el carnicero o el pescadero te preparaban con mimo y cuidado tu pedido. Hoy, casi todo va envasado, y ese formato, por descontado, eleva notablemente el precio respecto al de las tiendas tradicionales.

Mientras, no paramos de oír hablar de plásticos y microplásticos perjudiciales tanto para la salud humana como para la del planeta. El dominio abrumador de los supermercados en la alimentación contradice lo que la OMS y numerosos expertos recomiendan: comer más fresco, menos procesado y con menor huella ambiental.

Quizá haya llegado el momento de exigir menos embalaje innecesario, más venta a granel y una normativa que priorice la salud y el medio ambiente sobre la comodidad del lineal

Cuando llegas a casa tras la compra del día o de la semana, esos envases van destinados a los contenedores habilitados a tal efecto. ¿Se trata realmente de economía circular? Lo que no sabemos es el perjuicio acumulado para las personas, además de pagar un sobrecoste que tiramos directamente, en teoría para ser reciclado. Detrás de cada bandeja, film o botella hay costes ocultos: energéticos, logísticos y sanitarios. Y el ciudadano, al final, asume la factura dos veces: en el ticket de compra y en la gestión de residuos.

Quizá haya llegado el momento de exigir menos embalaje innecesario, más venta a granel y una normativa que priorice la salud y el medio ambiente sobre la comodidad del lineal. Pero ello parece una utopía ante el dominio abrumador de los supermercados, que poco a poco se van convirtiendo en un Estado dentro de otro Estado.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)