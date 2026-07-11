XLVI Festa do Pemento de Arnoia: Programa completo

GASTRONOMÍA Y MÚSICA

Este evento, declarado de Interés Turístico, se celebrará los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto en Arnoia

31 jul
-
02 ago

Detalles del evento

Campo de fútbol da Arnoia (A Queixeira)
31 jul - 2 ago
9:00 horas
Presencial
Cartel Festa do Pemento de Arnoia.
XLVI Festa do Pemento de Arnoia: Programa completo | La Región

Son ya 47 las ediciones de la Festa do Pemento de Arnoia las que se cumplen este 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Este evento constituye un escaparate clave para promocionar el producto, amparado por la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) “Pemento da Arnoia”. brindan la oportunidad de acercar estos productos a los consumidores, dar a conocer los valores vinculados a su origen y fomentar nuevas oportunidades de comercialización para los productores.

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