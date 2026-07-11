GASTRONOMÍA Y MÚSICA
XLVI Festa do Pemento de Arnoia: Programa completo
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Detalles del evento
Son ya 47 las ediciones de la Festa do Pemento de Arnoia las que se cumplen este 31 de julio, 1 y 2 de agosto.
Este evento constituye un escaparate clave para promocionar el producto, amparado por la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) “Pemento da Arnoia”. brindan la oportunidad de acercar estos productos a los consumidores, dar a conocer los valores vinculados a su origen y fomentar nuevas oportunidades de comercialización para los productores.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
XLVI Festa do Pemento de Arnoia: Programa completo
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 11 de julio?
GASTRONOMÍA
XV Festa do Porco o Espeto
ACTUACIÓN MUSICAL
Treixadura en las festas de Piñeira de Arcos en Sandiás
Lo último
La paciencia y la muralla