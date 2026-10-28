XX Andaina de Outono de O Barco de Valdeorras

La Andaina de Outono de O Barco de Valdeorras, que se desarrollará el próximo 8 de noviembre, fue presentada ayer por el Club Peña Trevinca Barco y el alcalde barquense. En la presentación fueron anunciados dos reconocimientos muy especiales, uno de ellos, pensado para los montes que ardieron en agosto de 2025, aparece reflejado en la imagen que lucen las camisetas de este año: el Teixadal de Casaio (Carballeda de Valdeorras). “Es un homenaje a los bosques que dieron nombre al club”, dijo el presidente del Peña Trevinca, Miguel de la Cal.

Los organizadores también tuvieron unas palabras para la tesorera del club, Dina Campazas, fallecida recientemente y cuya imagen aparece en los diplomas que recibirán los participantes. “Un sentimento de tristeza. Nos falta un membro importante do club que se nos foi estos días. Estaba sempre implicada e sempre axudando. Alá donde esté seguro que disfrutará desta xornada”, dijo el alcalde, Aurentino Alonso.

Ya en referencia a la andaina, incluida en la Liga Galega de Senderismo, de la Federación Galega de Montañismo, son dos las distancias a las que optan los andarines: 15 y 25 kilómetros. Este martes ya eran 303 los inscritos y la gran mayoría (222) optaron por la larga, anotándose para la segunda los 81 restantes. En su gran mayoría (172) son hombres, aumentando en relación con otros años el número de mujeres (131).

En cuanto a la procedencia, destaca la de coruñeses (41 %), seguida por los ourensanos (29 %), aunque también hay anotados de otras provincias como Pontevedra, Cantabria o León. A su vez, la población que, junto con O Barco, está más representada es Puentes de García Rodríguez.