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XXXIII Festa de Exaltación do Pan de Cea

PRODUCTO OURENSANO

Durante dos días San Cristovo de Cea celebra y exalta el Pan de Cea, con un evento lleno de gastronomía y cultura en el campo de A Saleta

04 jul
-
05 jul

Detalles del evento

Por determinar
A Saleta, San Cristovo de Cea
4 jul - 5 jul
Desde las 10:00 horas
Presencial
XXXIII Festa de exaltación del Pan de Cea.
XXXIII Festa de Exaltación do Pan de Cea | La Región

Uno de los productos más reconocidos de la gastronomía ourensana como es el Pan de Cea celebra la XXXIII festa de exaltación de este producto.

Durante dos días el campo de A Saleta en San Cristovo de Cea se lleva a cabo un evento que busca poner en alza este producto. El evento cuenta con actividades gastronómicas que buscan mostrar todo lo relacionado con la elaboración de este producto y actividades culturales para poner música al evento.

El sábado 4 de julio se celebra la XII Ruta dos Fornos, un recorrido gastronómico por siete antiguos hornos del pan de Cea donde degustarán unos deliciosos pinchos acompañados de un exquisito vino en cada uno.

Todo acompañado por la música de Feitizo de Pau, Grupo de Gaitas Castro Barreiro, Ministreles, Candaira y Maghua. Además, habrá otras actividades culturales y musicales.

Es el domingo 5 de julio cuando tiene lugar la XXXIII Festa de Exaltación do Pan de Cea. se En la jornada se presentará la Exposición Pan de Cea y el libro fotográfico San Cristovo de Cea onde o Pan é Arte, todo antes de la lectura del pregón a cargo de Marta Villaverde Acuña, Conselleira do Mar da Xunta de Galicia, y se entregarán los reconocimientos para finalizar con el xantar.

La jornada cierra con un concierto de Amigos do Acordeón Terras de Celanova y una degustación gratuita.

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