La creciente pugna entre las grandes potencias por el dominio de los océanos y las rutas comerciales centró ayer una nueva cita del Foro La Región. El capitán de navío y especialista en estudios estratégicos Abel Romero Junquera protagonizó este encuentro celebrado en el salón de actos de la sede de Afundación, donde analizó al detalle las claves de la geopolítica marítima global.

El subdelegado de Defensa en Ourense, Jesús Peñas Preckler, presentó al miembro del Instituto de Estudios Estratégicos, “el laboratorio de ideas” ministerial, destacando su origen ferrolano y sus vínculos familiares con Ourense, donde un tío abuelo suyo fue alcalde hacia 1920. Repasó además su formación como piloto de reactores Harrier en la época de “Top Gun”, el mando de dos buques y ocho años en Bruselas junto a la UE y la OTAN, resaltando que la seguridad naval afecta de lleno “al día a día, al precio del petróleo”.

Romero confesó de inicio que estrenarse en la capital ourensana saldaba una deuda personal, pues “era como un pecado para un gallego no haber estado antes en Ourense”, y lamentó que España sea “un país marítimo, pero con una fuerte mentalidad continental”. Advirtió de que “estamos en un cambio de época” marcado por potencias como Rusia y China que cuestionan la hegemonía estadounidense en unos océanos por los que circula el 80% del comercio mundial. En este nuevo tablero, subrayó que “el centro del mundo ya no es Europa, es el sudeste asiático”, evocando una máxima clásica: “Quien controla la mar controla el comercio; quien controla el comercio controla la riqueza del mundo”.

Siguiendo la teoría del almirante Mahan, el ponente explicó que Pekín ya supera a Washington en industria, al ser “la fábrica del mundo”, y en flota mercante, pues construye el 55% de los buques globales frente a menos del 0,1% norteamericano. Además, acapara 7 de los 10 mayores puertos de contenedores y participa en terminales españolas como Valencia o Bilbao: “Los europeos y Occidente estamos saliendo de la ecuación de los puertos”. Estados Unidos conserva aún la supremacía militar gracias a sus 11 portaaviones nucleares, cada uno “un aeropuerto móvil”, aunque el gigante asiático prevé sumar seis en 2035.

Escenarios de tensión

En el tramo final abordó los principales focos de fricción, encabezados por el mar del Sur de China, con Taiwán como “la puerta de salida al Pacífico” para Pekín, y la vulnerabilidad del estrecho de Malaca: “Si bloqueo Malaca tres meses, China colapsa”. Sumó el deshielo del Ártico, donde “a medida que aumenta la temperatura ambiental, también aumenta la temperatura geopolítica” con Rusia y el interés defensivo estadounidense en Groenlandia, además de la crisis de Ormuz, concluyendo que este pulso, “aunque lo veamos muy lejos, nos afecta a todos y mucho”.