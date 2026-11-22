El capitán de navío y experto en geopolítica marítima Abel Romero Junquera (Ferrol, 1964), con trayectoria en estructuras de defensa de la Unión Europea y la OTAN, interviene este jueves en el Foro La Región. En esta entrevista, aborda el regreso de los océanos al centro de la rivalidad entre potencias, el pulso entre Estados Unidos y China por Taiwán, la crisis en el estrecho de Ormuz y el papel de Europa y España.

Pregunta. ¿Qué se encontrará el público que acuda este jueves a su conferencia en el Foro La Región?

Respuesta. La idea es explicar qué ocurre en el mundo marítimo, porque la opinión pública vive de espaldas a él cuando nos afecta muchísimo. Más del 80% del comercio mundial se mueve por mar. Damos por hecho que los barcos van y vienen sin problemas, pero hay tensiones e impedimentos constantes, como vemos en Ormuz. Por ejemplo, el 40% del comercio exterior de la Unión Europea pasa por el mar del sur de China, un espacio de fricción por Taiwán y las reclamaciones de Pekín. Los europeos lo vemos lejos, pero casi la mitad de nuestro comercio exterior navega por esas aguas. Se trata de ofrecer una visión geopolítica de cómo compiten allí las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y China.

P. El mar fue históricamente escenario de rivalidad, pero parecía haber pasado a un segundo plano. ¿Vuelven los océanos a ser el epicentro de los conflictos?

R. Exactamente. Nos habíamos acostumbrado a pensar que el mar era un espacio libre y abierto donde la libertad de navegación estaba garantizada y nunca pasaba nada. Nada más lejos de la realidad. Vivimos tres o cuatro décadas bajo la hegemonía de Estados Unidos como gran potencia marítima, lo que aseguró las rutas comerciales. Ahora esa hegemonía está en disputa por el ascenso de China. Pekín es una potencia comercial -el 90% de lo que exporta sale por mar- y quiere convertirse en una potencia marítima para competir con Washington por ese dominio, lo que genera tensiones.

P. Taiwán es uno de los mayores puntos de fricción entre China y Estados Unidos. ¿Qué probabilidades hay de que esa tensión desemboque en un enfrentamiento militar?

R. Es un debate permanente entre analistas, pero me decanto por pensar que no habrá conflicto directo. Una guerra marítima por Taiwán sería muy perjudicial para todas las partes y, especialmente, para China. Prácticamente el 20% del comercio mundial pasa por el estrecho de Taiwán; un conflicto allí sería casi catastrófico para el tráfico regional. Los grandes perjudicados serían China, Japón y Corea del Sur, e indirectamente el resto del mundo. No gana nadie. Además, la política china es más paciente que la occidental. Es más probable que Pekín intente acercar Taiwán mediante guerra híbrida, acciones en zona gris, desinformación, presiones y dependencias estratégicas, aunque esa vía tardaría al menos 10, 20 o 25 años.

P. La crisis en el estrecho de Ormuz ha puesto en jaque la navegación internacional. ¿Cómo logra Irán desafiar a Estados Unidos en ese escenario?

R. La geopolítica analiza las relaciones de poder usando la geografía como variable, e Irán tiene la geografía a su favor. Aunque no exista igualdad militar, puede aguantarle el pulso a Estados Unidos porque juega en casa, mientras Washington debe desplazarse. Es un territorio montañoso y de difícil acceso desde donde el estrecho resulta defendible con medios baratos como drones y misiles. Con recursos limitados puede causar un daño enorme al tráfico marítimo. Es un conflicto asimétrico donde Irán aprovecha medios modernos, baratos y numerosos junto a su ventaja geográfica. La geografía siempre vuelve e influye muchísimo.

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P. Drones, misiles de bajo coste, inteligencia artificial… ¿Hasta qué punto está cambiando la forma de hacer la guerra en el mar?

R. Está cambiando a una velocidad impresionante. Hoy, con pocos medios o recursos baratos, un actor puede limitar mucho a su adversario mediante el control negativo del mar. El control positivo consiste en asegurar las rutas de navegación para que tu flota mercante comercie y genere riqueza. El control negativo es impedir que el otro navegue: yo no controlo el mar para usarlo, pero evito que tú también lo uses. Eso hace Irán. Con inteligencia artificial, armas baratas y enjambres de cientos o miles de drones se puede ejercer ese control negativo, sobre todo en puntos de estrangulamiento. Las grandes potencias deben adaptarse y no va a ser fácil.

P. Mirando a medio plazo, ¿recuperará Ormuz la estabilidad o se convertirá en un foco de conflicto crónico?

R. Los analistas no hacemos predicciones, pero a medio plazo volverá la estabilidad porque la situación perjudica a todos. Para empezar, a Irán, que no saca petróleo por Ormuz por el contrabloqueo estadounidense y cuya economía sufre muchísimo; este año podría perder entre un 12% y un 15% de su PIB. Países como Kuwait o Baréin pueden llegar al 20% de pérdida de PIB. No beneficia a nadie. Lo lógico es buscar una salida donde Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, puedan vender a su opinión pública cierta victoria -o no una derrota- y regresar al statu quo anterior. De hecho, ya sale casi el mismo petróleo que hace un año, aunque en condiciones complejas, con la Marina estadounidense escoltando buques bajo ataques. Esa tensión es insostenible y en unos meses debería estabilizarse sin mucho ruido.

P. Más allá de los focos que hoy copan titulares, ¿qué escenario marítimo preocupa de cara al futuro y no recibe atención?

R. Ormuz y Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, acaparan los medios, aunque el mar Rojo tiene la alternativa de rodear África por el cabo de Buena Esperanza, mientras que el golfo Pérsico solo sale por Ormuz. Pero hay dos escenarios latentes más intensos si se activaran. El primero es el mar del Sur de China y el Pacífico occidental, donde se juega con mayúsculas la hegemonía marítima entre Estados Unidos y China; hoy está tranquilo, pero cualquier chispa puede encender un conflicto. El segundo, a años vista, es el Ártico, donde sube la temperatura climática y geopolítica. Tiene muchos recursos y abrirá nuevas rutas. Para China, que depende de la libertad de navegación, el Ártico sería una alternativa vital frente a pasos vulnerables como el Índico, Malaca o el mar Rojo. En 20 o 30 años será más navegable y surgirán tensiones entre EE.UU., Rusia y China.

P. Usted ha trabajado en la Unión Europea y la OTAN. ¿Está Europa preparada para un conflicto naval de gran escala sin depender de Estados Unidos?

R. Aparte de tener una capacidad limitada para estos conflictos, nuestro problema esencial es la falta de unión. No somos un actor global, carecemos de postura común y nos cuesta mucho ponernos de acuerdo entre los 27 en materia de seguridad y defensa. Como estamos hoy, tenemos poca relevancia. Si nos uniéramos más y trabajáramos en equipo, tendríamos potencial para ser mucho más influyentes, pero ahora mismo el papel de Europa en todos estos escenarios es, por decirlo en positivo, muy limitado.

P. En este tablero cada vez más inestable, ¿qué ventajas y vulnerabilidades supone para España su posición entre el Atlántico y el Mediterráneo?

R. España tiene una posición geoestratégica privilegiada como puente entre Europa, África y América, y en el plano marítimo hemos sido y tenemos potencial para ser una gran potencia. Sin embargo, en esta nueva geopolítica global las potencias europeas por separado tienen un papel menor. España cuenta con enorme potencial marítimo, pero nuestro peso crecerá en la medida en que crezca Europa. Si trabajamos más en equipo a nivel europeo, con España como protagonista y puente entre esos tres espacios, tendremos una relevancia muchísimo mayor.