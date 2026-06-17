RETOS NACIONALES
El Foro La Región analiza el futuro económico con Luciana Taft
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La economía española lidera el crecimiento en la zona euro impulsada por el consumo, el empleo y la inmigración, pero esconde importantes grietas estructurales. Para analizar la sostenibilidad real de este modelo, el Foro La Región recibe este jueves a Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros Internacionales (AFI), en una cita enmarcada en el Memorial Emilio Ontiveros. La jornada se celebrará en el restaurante Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, a partir de las 13,30 horas.
En su ponencia, “Entorno macrofinanciero global con foco en la economía española”, Taft diseccionará la desconexión existente entre las grandes cifras y la calle. “Desde 2019 el PIB español ha crecido un 15%, pero en términos per cápita apenas un 5%”, advierte la experta, subrayando con contundencia que “tenemos un país que crece mucho, pero la desigualdad empeora”.
El diagnóstico de la economista apunta directamente a la baja productividad y la falta de inversión privada. Taft alerta de que el modelo actual presenta límites claros: “Si esto no cambia, a medio y largo plazo veremos que este crecimiento del 2,5% actual se transformará en algo que no superará el 1%”.
Otro de los grandes cuellos de botella que abordará es el mercado inmobiliario. Para Taft, la falta de oferta de vivienda es un freno directo al desarrollo nacional: “Si no somos capaces de absorber esa inmigración esencial porque no tenemos vivienda, nuestro crecimiento potencial irremediablemente disminuirá”.
Pese a los enormes desafíos, como el gasto en pensiones, Taft mantendrá una visión optimista sobre el peso global de España y aprovechará la tribuna para reivindicar el gran legado divulgativo del histórico economista Emilio Ontiveros.
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