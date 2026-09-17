Antonio Salas abordará en el Foro La Región el vínculo entre la música y los genes

La música puede dejar una huella medible en el organismo en apenas unos minutos. Cambia la actividad de determinados genes y proteínas y provoca respuestas diferentes en cada persona. Antonio Salas Ellacuriaga, catedrático de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), explicará este viernes estos hallazgos en el Foro La Región, que se celebrará a las 20,30 horas en el salón de actos de Afundación.

Salas protagonizará la conferencia “SensoGenoma en la era de la medicina personalizada: la melodía genética de los sentidos como ventana al deterioro cognitivo”. La cita se enmarca en la semana del Día Mundial del Alzhéimer y se desarrolla conjuntamente con AFAOR.

El investigador es uno de los responsables de SensoGenoma, un proyecto que nació hace cinco años para intentar conocer qué ocurre dentro del organismo cuando recibe un estímulo sensorial como la música. Desde entonces, el equipo ha conseguido medir cambios en la expresión de los genes y las proteínas, la regulación epigenética o la microbiota a partir de muestras biológicas.

“La música no cambia la secuencia del ADN. Lo que puede modificar es la expresión de los genes, es decir, cuándo y cuánto se utiliza esa información”, explica Salas. Para estudiarlo, los investigadores comparan muestras recogidas antes y después de la exposición musical y observan las variaciones que se producen. Los efectos pueden detectarse incluso tras exposiciones de menos de media hora por parte de los pacientes.

Una de las principales líneas del proyecto se centra en las personas con deterioro cognitivo. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que su respuesta molecular a la música presenta diferencias respecto a la de personas sin estas patologías. El objetivo es conocer mejor esos mecanismos y determinar si en el futuro pueden tener alguna utilidad clínica.

Salas insiste, sin embargo, en separar los hallazgos científicos de una posible aplicación terapéutica. “También sería erróneo decir que SensoGenoma busca curar el alzhéimer. Eso genera falsas expectativas”, advierte.

La conferencia permitirá recorrer los resultados acumulados durante estos años y situarlos dentro del avance hacia una medicina cada vez más personalizada. Salas, líder del grupo GenPoB-IDIS, abordará las posibilidades de estudiar estas respuestas individuales y cómo pueden contribuir a comprender mejor el deterioro cognitivo.