Las claves de la electrificación, a debate en el Foro La Región

El Foro La Región retoma su programación el próximo jueves con una cita centrada en el sector energético. El encuentro se celebrará en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo a partir de las 13,00 horas, bajo el formato de comida-coloquio y con acceso mediante invitación. El ponente invitado será Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, quien abordará los desafíos de la transición energética bajo el título “La era de la electricidad: competitividad, seguridad y crecimiento económico”. La sesión se articulará en torno a la electrificación de la economía y el desarrollo de las energías renovables, claves para la competitividad industrial y los objetivos de descarbonización del país.

Despliegue de renovables

La sustitución de los combustibles fósiles por electricidad de origen eólico y solar constituye una exigencia ambiental para alcanzar la neutralidad climática que la Unión Europea fija para el año 2050. España cuenta con una base sólida; en 2023 las renovables representaron el 50,3% de la generación eléctrica nacional y el 25,1% del consumo energético global, superando los índices de potencias como Alemania o Francia. Sin embargo, las metas a medio plazo elevan la exigencia. Para 2030, las previsiones apuntan a que el 74% de la electricidad provenga de fuentes limpias y que el 80% de la generación total esté libre de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las previsiones para 2030 apuntan a que el 74% de la electricidad nacional provenga de fuentes de energía renovables

Inversión en redes

Este cambio de modelo tiene un impacto directo en la economía general y el empleo. De acuerdo con los datos oficiales recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), las inversiones en todo el sector verde tienen potencial para generar entre 107.000 y 135.000 empleos directos hasta 2030, a los que se sumarían unos 120.000 puestos indirectos anuales. En los consumidores, la implantación de tecnologías como la aerotermia y el autoconsumo fotovoltaico permiten aumentar la eficiencia energética de los hogares y reducir las facturas. No obstante, la transición muestra desequilibrios geográficos. En el medio rural, que abarca el 84% del territorio, pero concentra solo el 16% de la población, la brecha energética persiste: apenas el 31% de sus habitantes cuenta con un punto de recarga público para los vehículos eléctricos, lo que limita la movilidad sostenible.

Las inversiones verdes proyectan la creación de entre 107.000 y 135.000 empleos directos en el horizonte de 2030

En este escenario, el Grupo Iberdrola contempla una inversión de 58.000 millones de euros para 2028 destinada a acelerar la electrificación. Su filial en España, que cerró el primer trimestre de 2026 con una capacidad renovable instalada de 23.225 MW, enfoca su estrategia en la generación limpia, el almacenamiento y las redes de distribución. Ruiz-Tagle incidirá en que el verdadero reto del sistema actual no es solo producir energía, sino garantizar su transporte. La insuficiencia de las infraestructuras provoca que se desaprovechen megavatios renovables por no poder darles salida, un problema de estabilidad evidenciado en incidentes como el apagón del pasado 28 de abril. Para dar viabilidad a la demanda industrial, el directivo defenderá la urgencia de invertir en redes inteligentes y almacenamiento masivo que eviten los precios cero o negativos. Asimismo, cuestionará el actual marco fiscal que grava la electricidad y planteará revisar con visión de Estado el calendario de cierre nuclear pactado en 2019. Según argumentará, factores como la inflación, las tensiones geopolíticas y el retraso en la construcción del almacenamiento planificado obligan a reajustar los plazos para asegurar un suministro firme y competitivo sin encarecer la transición energética.