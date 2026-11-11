La convivencia entre la Constitución y la Unión Europea, a debate en el Foro La Región

María Emilia Casas protagoniza este jueves el Foro La Región. La expresidenta del Tribunal Constitucional abordará la relación entre las leyes españolas y las normas europeas, una cuestión que marca el debate jurídico y político actual y que condiciona tanto el funcionamiento de las instituciones del Estado como los derechos de los ciudadanos en su vida diaria.

Nacida en León en 1950 y con familia en Monforte de Lemos, Casas cuenta con una larga trayectoria en el mundo académico y en la judicatura. Licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, fue la primera catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de España, además de vicerrectora en la Universidad Carlos III. En 1998 ingresó como magistrada en el Tribunal Constitucional, siendo la persona más joven en entrar en el órgano, y en 2004 pasó a ser la primera mujer en presidirlo, puesto en el que se mantuvo hasta finales de 2010. A lo largo de esos años reforzó la tutela judicial frente a la discriminación laboral, mejoró la protección de las trabajadoras embarazadas, fijó criterio sobre la conciliación familiar y avaló la legalidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Consejera electiva del Consejo de Estado desde 2018 y reconocida con el Premio Pelayo y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, en 2014 empezó a colaborar como asesora en el bufete Ejaso en materia laboral y constitucional.

En su intervención, bajo el título “Constitución y la Unión Europea”, Casas analizará cómo encajan las leyes nacionales con las directivas de Bruselas. La jurista explicará la primacía de las normas comunitarias, el papel de los tribunales europeos frente a los juzgados españoles y los límites en la cesión de competencias soberanas. La conferencia tendrá lugar mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a las 19,45.