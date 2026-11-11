En 1993, nació en Estados Unidos una empresa que se especializó en fabricar GPU -en español: unidades de procesamiento gráfico-. Su objetivo inicial era mejorar los gráficos de los videojuegos: texturas, iluminación, movimientos y escenarios tridimensionales. Pero pronto descubrieron algo que acabaría siendo extraordinariamente importante: que las GPU podían utilizarse para mucho más que dibujar imágenes.

El nombre de la empresa, que tal vez a algunos lectores les suene, es Nvidia y entre sus fundadores se cuenta su actual consejero delegado, el ingeniero americano-taiwanés Jensen Huang, quien apostó durante años por utilizar las GPU para cargas de trabajo matemáticas y de inteligencia artificial, mucho antes del auge comercial de la IA generativa. Esa estrategia situó a Nvidia en una posición excepcional cuando la demanda se disparó en 2024.

De hecho, en la actualidad, Nvidia es la segunda empresa más valiosa del mundo, al menos, por cotización bursátil, solo por detrás de Apple, a la que ha llegado incluso a superar en ciertos momentos, ocupando una posición estratégica dentro de la economía digital. Su ventaja competitiva no reside exclusivamente en fabricar GPU potentes, sino en haber encontrado la fórmula para combinar hardware, software, redes y sistemas completos.

Lo verdaderamente extraordinario es que una compañía especializada en diseñar procesadores haya conseguido competir en valor de mercado con gigantes como Apple y Microsoft. Sobre todo, si consideramos que se trata de una empresa de semiconductores que no fabrica físicamente la mayoría de sus chips, sino que lo hace la empresa taiwanesa TSMC con el apoyo de las máquinas de litografía ultravioleta de la holandesa ASML.

Pero, volviendo sobre el señor Huang, quizás aquí se abre una pregunta que correspondería contestar en el caso de todos a los que algunos medios califican como “tecnooligarcas”, a saber: si el máximo ejecutivo de una empresa que alcanza tanto poder como para que sus decisiones afecten incluso a la seguridad nacional de un país como los Estados Unidos, puede seguir siendo considerado simplemente como un empresario sin más.

En este marco, se ha desatado un rocambolesco escándalo -de tintes sentimentales- que afecta precisamente al señor Huang, quien parece haber confesado una relación extramatrimonial con una mujer china que, para redondear la anécdota, se apellida igual. Pero el voltaje ha subido aún más de tono, si cabe, después de que hayan trascendido ciertas informaciones que construyen una historia de infiltración que apunta al espionaje.

En concreto, y sin ánimo de corroborar tales rumores, hay quien acusa a la amante de pretender influir en el CEO de la empresa no solo con el objetivo de conseguir información para el Gobierno chino sobre los últimos avances estadounidenses en materia de procesadores, sino también para que presionase a Donald Trump y facilitar así la venta de estos productos al gigante asiático. Postura que, por cierto, ha sido mantenida por Jensen Huang en reiteradas ocasiones.

Ya se ha tratado en esta columna, en otras ocasiones, la importancia actual del mercado de semiconductores y el delicado equilibrio que presenta, donde la isla de Taiwan -cuya soberanía China reclama hace años- juega un papel determinante. Inopinadamente, aparece una nueva arista: la del melodrama sentimental. Quién sabrá lo que hay de cierto. Porque igual todo esto se reduce a una pura cuestión de envidia. Dicen que es nuestro deporte nacional.