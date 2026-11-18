Escohotado y otro tributo a su extenso legado en el Foro La Región
FILOSOFÍA
El encuentro abordará la influencia de uno de los más reputados filósofos españoles modernos
El Foro La Región acoge este jueves el Memorial Antonio Escohotado, una de sus citas más destacadas y reflexivas del año. Este encuentro, plenamente consolidado dentro del programa de conferencias del foro, se erige como un espacio imprescindible para recordar, analizar y debatir el inmenso legado intelectual del inolvidable filósofo, ensayista y jurista español. En esta quinta edición, la jornada promete profundizar en las múltiples facetas de un pensador absolutamente irrepetible, cuya vasta obra sigue desafiando dogmas, derribando tabúes y fomentando el pensamiento crítico en el corazón de la sociedad contemporánea.
Para desgranar la vigencia y el impacto de sus ideas, el evento contará con un coloquio protagonizado por tres invitados, quienes abordarán su compleja figura desde perspectivas diversas y complementarias. En primer lugar, tomará la palabra Fernando Díaz Villanueva, periodista, escritor y divulgador histórico, que aportará su siempre aguda visión sobre el contexto histórico, económico y político que atraviesa el corpus de Escohotado. Junto a él intervendrá Fernando Caudevilla, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, cuya participación resultará clave para explorar con rigor científico las aportaciones del filósofo en torno a la farmacología, la salud pública y la responsabilidad ligada a la libertad individual.
El panel se completará con la imprescindible intervención de Jorge Escohotado, fundador del proyecto editorial La Emboscadura. Su presencia garantiza una mirada íntima sobre la memoria del autor y subraya el esfuerzo incesante por preservar, editar y difundir su extenso catálogo literario, acercándolo sin filtros a las nuevas generaciones.
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