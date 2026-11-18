El Foro La Región acoge este jueves el Memorial Antonio Escohotado, una de sus citas más destacadas y reflexivas del año. Este encuentro, plenamente consolidado dentro del programa de conferencias del foro, se erige como un espacio imprescindible para recordar, analizar y debatir el inmenso legado intelectual del inolvidable filósofo, ensayista y jurista español. En esta quinta edición, la jornada promete profundizar en las múltiples facetas de un pensador absolutamente irrepetible, cuya vasta obra sigue desafiando dogmas, derribando tabúes y fomentando el pensamiento crítico en el corazón de la sociedad contemporánea.

Para desgranar la vigencia y el impacto de sus ideas, el evento contará con un coloquio protagonizado por tres invitados, quienes abordarán su compleja figura desde perspectivas diversas y complementarias. En primer lugar, tomará la palabra Fernando Díaz Villanueva, periodista, escritor y divulgador histórico, que aportará su siempre aguda visión sobre el contexto histórico, económico y político que atraviesa el corpus de Escohotado. Junto a él intervendrá Fernando Caudevilla, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, cuya participación resultará clave para explorar con rigor científico las aportaciones del filósofo en torno a la farmacología, la salud pública y la responsabilidad ligada a la libertad individual.

El panel se completará con la imprescindible intervención de Jorge Escohotado, fundador del proyecto editorial La Emboscadura. Su presencia garantiza una mirada íntima sobre la memoria del autor y subraya el esfuerzo incesante por preservar, editar y difundir su extenso catálogo literario, acercándolo sin filtros a las nuevas generaciones.