Directo | José Luis Rebordinos aborda el papel de los festivales de cine en la nueva era audiovisual
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José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, analiza en Foro La Región el papel de los festivales y los retos que afrontan ante la transformación de la industria audiovisual. Síguelo en directo.
El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, participa este martes en Foro La Región para analizar la relevancia, la prescripción y los desafíos de los festivales de cine en la nueva era audiovisual.
El encuentro se celebra a las 20:30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en el marco de la 31ª edición del OUFF.
Sigue en directo el Foro La Región:
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