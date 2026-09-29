Directo | José Luis Rebordinos aborda el papel de los festivales de cine en la nueva era audiovisual

José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián aborda en el Foro La Región "festivales de cine: relevancia, prescripción y desafíos en la nueva era audiovisual".

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, participa este martes en Foro La Región para analizar la relevancia, la prescripción y los desafíos de los festivales de cine en la nueva era audiovisual.

El encuentro se celebra a las 20:30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en el marco de la 31ª edición del OUFF.

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