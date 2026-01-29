Directo | Juan Carlos Alonso presenta “El último maqui” en el Foro La Región
El autor Juan Carlos Alonso explora la vida de Mario de Langullo, el último guerrillero antifranquista, en una biografía novelada basada en más de 25 años de investigación que presenta este jueves en el Foro La Región
El autor Juan Carlos Alonso visitará el Foro La Región para presentar su último libro, “El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo”, una biografía novelada sobre Mario Rodríguez Losada, conocido como el último guerrillero antifranquista.
La obra, publicada por Almuzara, recoge más de 25 años de investigación del autor, incluyendo testimonios inéditos que permiten reconstruir la vida y la lucha de este histórico personaje. La presentación tendrá lugar este jueves 29 de enero a las 20:30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Juan Carlos Alonso, ingeniero técnico en Informática de Gestión y autor de ¿Por quién corren las enfermeras?, ofrecerá a los asistentes una visión completa de su trabajo de investigación, mostrando cómo se construyó la narrativa de la vida de Mario de Langullo y el contexto histórico del guerrillero.
El Foro La Región continúa así con su labor de acercar la historia, la cultura y el conocimiento al público ourensano, ofreciendo espacios de diálogo y reflexión sobre personajes y acontecimientos relevantes de la memoria histórica de Galicia y España.
