Directo | Juan Carlos Alonso presenta “El último maqui” en el Foro La Región

Foro La Región | "El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo"

El autor Juan Carlos Alonso visitará el Foro La Región para presentar su último libro, “El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo”, una biografía novelada sobre Mario Rodríguez Losada, conocido como el último guerrillero antifranquista.

Mira aquí en directo la conferencia:

La obra, publicada por Almuzara, recoge más de 25 años de investigación del autor, incluyendo testimonios inéditos que permiten reconstruir la vida y la lucha de este histórico personaje. La presentación tendrá lugar este jueves 29 de enero a las 20:30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Juan Carlos Alonso, ingeniero técnico en Informática de Gestión y autor de ¿Por quién corren las enfermeras?, ofrecerá a los asistentes una visión completa de su trabajo de investigación, mostrando cómo se construyó la narrativa de la vida de Mario de Langullo y el contexto histórico del guerrillero.

El Foro La Región continúa así con su labor de acercar la historia, la cultura y el conocimiento al público ourensano, ofreciendo espacios de diálogo y reflexión sobre personajes y acontecimientos relevantes de la memoria histórica de Galicia y España.