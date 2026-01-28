Foro La Región revive la historia del último maqui

Una historia de supervivencia extrema, de lealtades y de silencio en los montes de Galicia. El ingeniero de formación y escritor Juan Carlos Alonso (Barcelona, 1972) protagoniza mañana la nueva cita del Foro La Región en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. El autor presentará su obra “El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo”, un exhaustivo trabajo que profundiza en la figura de Mario Rodríguez Losada, conocido como “Mario de Langullo”, el guerrillero antifranquista ourensano que permaneció huido durante 32 años.

Alonso, vinculado familiarmente a la aldea de Vilarellos, en Castro Caldelas, ha dedicado más de un cuarto de siglo a reconstruir el puzle de una vida al límite. Una investigación que culminó el pasado verano con un testimonio clave e inédito: la entrevista con Albina Nogueira, la única hija reconocida del guerrillero.

Durante la conferencia, el ponente desgranará los detalles de esta biografía novelada que no escatima en la crudeza de la época. Alonso define el contexto de Mario como una “trinchera infinita” y un “vallis carceris” (valle cárcel), donde se sucedieron atrocidades en ambos bandos, desde el fusilamiento del padre del protagonista hasta los 15 asesinatos documentados en el monte, incluyendo la decapitación de un cura.

El autor abordará también las grandes incógnitas que rodean al personaje, como el misterio de por qué nunca ejecutó su venganza contra los falangistas que mataron a su padre, pese a tenerlos identificados y ser un hombre armado. Más allá del dato histórico, Alonso planteará una reflexión sobre la fragilidad de la sociedad actual frente a la capacidad de resistencia de hombres como Mario, cuya vida deja una lección de resiliencia ante la adversidad.

La cita será mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde se podrá conocer de cerca la historia de quien fue, en palabras del autor, “El Hijo de la Montaña”.