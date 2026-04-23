Directo | Michael Joseph, protagonista en el Foro La Región y sorteo de una foto valorada en 4.000 euros

Foro La Región: "La carrera de Michael Joseph en imágenes, fotógrafo de los Rolling Stones para Beggars Banquet".

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge este jueves una nueva edición del Foro La Región, centrada en la figura del fotógrafo sudafricano Michael Joseph, en un acto que contará con la participación de su hija, Justine Joseph, quien repasará su trayectoria artística y personal.

La conferencia se celebra a las 20:30 horas, con aforo limitado a suscriptores y usuarios registrados.

Una mirada íntima a su legado

Durante el acto, su hija Justine Joseph ofrecerá una visión personal del fotógrafo, destacando su disciplina, su perfeccionismo y su forma de entender la fotografía como una vocación absoluta.

El encuentro permitirá descubrir también su papel clave en la fotografía publicitaria, donde destacó por su capacidad para dirigir grandes composiciones de personas y campañas de alto impacto.

La conferencia también abordará la faceta más personal del fotógrafo, marcada por una entrega total a su oficio y una vida completamente volcada en la cámara, que —según su hija— “siempre llevaba consigo, incluso al dormir”.

El evento promete una mirada única a la obra y la figura de un creador cuya influencia sigue vigente décadas después.

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