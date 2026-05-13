Educar el sentido crítico contra la tiranía del like, en el Foro La Región

El impacto de las pantallas, la tiranía de los likes y la irrupción de la inteligencia artificial están reconfigurando la mente de las nuevas generaciones. Ante un escenario donde la inmediatez relega al pensamiento crítico, el profesor de Filosofía Jordi Nomen ofrecerá las claves para afrontar este reto en su conferencia “Contra la tiranía del like”. La cita, enmarcada en el Foro La Región, tendrá lugar este jueves, 14 de mayo, en la sede de Afundación de Ourense.

Con más de treinta años de experiencia docente, Nomen advierte que la dependencia de la aprobación virtual es un síndrome que afecta a jóvenes y adultos por igual, cobrándose el precio de nuestra propia libertad. El experto señala cuatro impactos nocivos de esta exposición: el emocional, regido por la arbitrariedad del like; el académico, con una alarmante caída de la atención; el social, donde el aislamiento confunde a seguidores con amigos reales; y el político, que facilita la asimilación de discursos vacíos y de odio.

Frente a la dictadura de las mayorías en redes y el reemplazo de referentes históricos por influencers, Nomen reivindica el diálogo socrático. Defiende que espacios como la escuela deben erigirse como “zonas de resistencia” que fomenten el pensamiento reflexivo y lento frente a la impulsividad del entorno digital. Sobre la inteligencia artificial, advierte que es una herramienta que potencia las capacidades de quienes tienen madurez, pero atrofia a quienes carecen de ella, recordando que la ética es la barrera fundamental que nos distingue de las máquinas.

La conferencia también aportará una guía práctica para las familias: educar con amor, exigir límites y cambiar el mensaje narcisista de “cómete el mundo” por un necesario “mejora el mundo”. Será una cita imprescindible para comprender que el verdadero lujo actual no es vivir desconectado, sino tener el “mando a distancia” del pensamiento crítico para decidir libremente cuándo hacerlo.