Foro la Región: “Las empresas pierden dinero real al ignorar al consumidor sénior”

El Foro La Región se convirtió ayer en un espacio de análisis sobre la Silver Economy de la mano de Agustín Medina y Francisco González, fundadores de Presidentex. Bajo el título “El poder de la generación infinita”, estos referentes de la publicidad española abordaron la desconexión entre las estrategias comerciales y la realidad demográfica de España, un país donde el cliente más veterano es el que cuenta con mayor poder económico.

La presentación de los ponentes corrió a cargo de Antón Acevedo, director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria de la Xunta, quien subrayó que Galicia es un escenario idóneo para liderar este modelo. Acevedo no escatimó en elogios hacia los ponentes, destacando que figuras como Agustín Medina y Francisco González aportan una “visión privilegiada y una experiencia fundamental” para entender que el envejecimiento activo es, sobre todo, una oportunidad de desarrollo. Para el director xeral, contar con expertos de tal trayectoria en la publicidad española permite elevar el debate y entender que los mayores no son solo receptores de cuidados, sino actores económicos con un peso decisivo en el tejido social gallego.

Antón Acevedo, con el micrófono, actuó de moderador.

El fin de la obsesión juvenil

Agustín Medina fue el encargado de romper el hielo con una crítica directa a la ceguera del marketing contemporáneo. Con la contundencia de quien ha liderado las agencias más importantes del país, Medina presentó el concepto de la “generación infinita”. Para el creativo, existe una “inercia colectiva” que empuja a las marcas a obsesionarse con el público joven, ignorando que el 50% del consumo del hogar lo generan los mayores de 55 años, frente a un escaso 9% de los menores de 35.

Medina calificó las redes sociales como una “trampa mortal” que no construye marca y denunció que las agencias, al prescindir del talento sénior, han perdido la capacidad de contrastar la realidad. “Ven el mundo solo a través de sus ojos”, sentenció, instando a las compañías a abandonar representaciones ridículas o estereotipos obsoletos para empezar a tratar al target sénior con la profesionalidad y el respeto que su músculo financiero merece.

Existe una inercia colectiva que empuja a las marcas a obsesionarse con el público joven — Agustín Medina - Fundador de Presidentex

El publicista también puso el dedo en la llaga al analizar la composición interna de las empresas de comunicación. Medina lamentó que la “dictadura del algoritmo” y el ahorro de costes hayan expulsado el talento canoso de los despachos donde se toman las decisiones. Según su análisis, esto ha provocado que la publicidad pierda su capacidad de crear relatos, sustituyéndolos por impactos vacíos que no generan fidelidad a largo plazo.

Rentabilidad

Francisco González tomó el relevo enfatizando la urgencia de que las empresas traduzcan la demografía en cuentas de resultados. Para el experto, la Silver Economy no es una tendencia filantrópica, sino el sector con mayor potencial de rentabilidad inmediata. González denunció que muchas compañías siguen utilizando bases de datos sesgadas que ignoran el comportamiento real del consumidor mayor de 50 años. Defendió que este grupo no solo tiene capacidad de gasto, sino que muestra una fidelidad a la marca mucho más sólida que las generaciones jóvenes, siempre que se les ofrezca una propuesta de valor adaptada y honesta.

El ponente instó a los directivos a “romper el cristal” de los prejuicios internos y a rediseñar los puntos de contacto con el cliente. No se trata solo de cambiar el tamaño de la letra, sino de entender la psicología de un consumidor que se siente ignorado por el sistema financiero. González concluyó que aquellas empresas que no integren la visión sénior en su estrategia quedarán fuera de un mercado donde la experiencia y el capital están concentrados en la madurez. Además, advirtió que el actual relevo generacional en los departamentos de marketing está creando una brecha peligrosa: jóvenes profesionales que diseñan productos para un mundo en el que ellos aún no viven, olvidando que la verdadera empatía comercial nace del conocimiento y no de la estadística vacía.