El Foro La Región propona una mirada crítica al uso del poder y la polarización

El senador del PSOE Juan Lobato será mañana el protagonista de una nueva edición del Foro La Región para reflexionar sobre “Ética y política”, una ponencia en la que desgranará cómo debe ejercerse el poder público en tiempos de populismo, polarización y confrontación continua. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a las 19,45 horas y estará presentado por el exdiputado en el Congreso por el PSOE Julio Álvarez.

Durante su intervención, Lobato reflexionará sobre la ética del poder y planteará cómo debería ejercerse en un escenario condicionado por la radicalidad. Para el ponente, la acción política se apoya en dos elementos indispensables como son la gestión eficaz de servicios esenciales -educación, sanidad o infraestructuras- y la generación de convivencia ciudadana. En este sentido, defenderá que articular esa convivencia resulta una tarea prioritaria que con demasiada frecuencia se descuida en las democracias actuales, y advertirá contra el riesgo de caer en el “todo vale” o en la estrategia de buscar enemigos en lugar de ofrecer un proyecto de país.

En las páginas de la entrevista concedida a La Región, el senador socialista no elude la compleja situación interna que vive el PSOE. Su posición dentro del partido quedó especialmente marcada tras registrar ante notario los correos recibidos sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A este respecto, Lobato admite abiertamente que en formaciones con una dirección tan vertical “hacer preguntas sale caro” y censura que se catalogue de traidor a quien aporta matices o discrepa de la línea oficial: “Arrastrar los pies veinte años conserva cargos, pero no es hacer política”.

Nacido en Madrid en 1984, Lobato es técnico de Hacienda del Estado y licenciado en Derecho y ADE. Tras gobernar el municipio de Soto del Real con mayoría absoluta entre 2015 y 2021, asumió la secretaría general del PSOE madrileño y ejerció como portavoz en la Asamblea regional hasta su renuncia a finales de noviembre de 2024, tras perder la confianza de la dirección socialista por el caso de la pareja de Ayuso.