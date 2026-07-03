El Foro La Región, un punto de encuentro clave para una comunidad digital en aumento

Si se hace un repaso por la cobertura digital de la temporada, alrededor de 322 mil usuarios se han interesado por las entrevistas, crónicas o galerías de fotos que recogen la actividad de los ponentes o asistentes. Cabe destacar el interés suscitado a través del canal de Youtube, en el que se suman 10 mil reproducciones correspondientes a los visionados de las conferencias en directo o en diferido. Algunas de las charlas que han concentrado más reproducciones son, por ejemplo, el foro que se celebra anualmente coincidiendo con el Rally de Ourense; así como la ponencia pronunciada por el político Josep Borrell, las palabras del juez jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón o la de Alfonso Borrego, descendiente del apache Gerónimo.

Cada vez más personas integran esta comunidad digital en torno al Foro La Región, ya sea residentes en la provincia como todos los seguidores que se conectan conectan desde cualquier punto de España o del extranjero para asistir de forma virtual a esta cita.

Estos son algunos de los foros con más audiencia digital: