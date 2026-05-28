Un futuro asentado sobre la recuperación del patrimonio en Ribeira Sacra

Un entorno que aspira a ser Patrimonio Mundial no puede entenderse sin iniciativas que pongan en valor su producto local y su memoria inmaterial. Esta fue la premisa central sobre la que debatieron Manoel Carrete, impulsor del Museo de Arte Sacro de O Castro de Caldelas; Gaspar Bernárdez, experto en el Catálogo de Árbores Senlleiras; y Jose Miguel Vázquez, fundador de la Queixería DaJosefa. El encuentro, enmarcado en la segunda mesa redonda del Foro La Región celebrada en el Parador de Santo Estevo, bajo el título “Patrimonio Vivo. Natureza, memoria e producto local”, subrayó la necesidad de conectar la historia con el territorio actual.

La internacionalización del arte sacro y el contexto histórico

En la mesa se analizó con detalle la situación del Museo Antropolóxico da Ribeira Sacra. Manoel Carrete explicó que, aunque el peso del arte sacro es innegable, el objetivo es expandir e internacionalizar el espacio con referentes que conecten con el público foráneo. El museo busca trascender la simple exposición de objetos religiosos para narrar la historia a través de personajes secundarios que llegaron a ser médicos papales o figuras destacadas en la corte de Felipe II. Carrete destacó el potencial cultural de esta propuesta recordando que el año pasado registraron 35.000 visitas pagadas, una cifra que se duplica si se incluyen los accesos gratuitos, lo que convierte al museo en un altavoz fundamental para el patrimonio inmaterial de la zona.

Los árboles senlleiros como monumentos naturales

Por su parte, Gaspar Bernárdez centró su intervención en el uso de los árbores senlleiros como un recurso turístico infrautilizado. El experto señaló que en el primer catálogo de 2007 apenas figuraban siete ejemplares de la Ribeira Sacra, una cifra que considera necesario revisar mediante un trabajo de campo más exhaustivo. Bernárdez adelantó la necesidad de crear un catálogo provincial impulsado por la Diputación que identifique las singularidades de cada concello. Como ejemplo de este patrimonio vivo citó el Castiñeiro de Pombariños, al que se le atribuyen mil años de edad, proponiendo el castaño como la especie insignia sobre la cual construir una marca comercial sólida para el territorio.

El sabor de la tierra: Ciencia y tradición quesera

La mesa redonda concluyó con la visión de José Miguel Vázquez, quien ha centrado sus esfuerzos en recuperar la elaboración tradicional del queso mediante entrevistas a decenas de mujeres que conservan métodos del siglo XIX. Vázquez explicó que su trabajo con la Universidade de Vigo se centra en estudiar las bacterias locales que hacen posibles los sabores únicos de la zona. Para el fundador de la Queixería DaJosefa, la clave reside en que los visitantes no solo quieran ver el patrimonio, sino también "saborear el territorio". Según Vázquez, el estudio científico de los sabores autóctonos aporta un valor diferencial que permite que la tradición no solo se recuerde, sino que se convierta en un motor económico viable y moderno.