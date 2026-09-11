Galería | Robert Amsterdam reunió a numerosos invitados en el Foro La Región, en fotos

MESA RÍO MIÑO: En el centro, Robert Amsterdam, fundador y socio gerente de Amsterdam & Partners y protagonista del Foro La Región; a la derecha del ponente, Martín Outeiriño, de marketing en La Región y conductor de la ponencia; a la izquierda del ponente, Pablo Lago, socio director de Alén Asesores y Abogados y presentador del protagonista. A la izquierda de la imagen, Carmen Rivas, directora digital de La Región; Marta Nóvoa, alcaldesa de San Cibrao das Viñas y vicepresidenta de la Diputación de Ourense y Juan Verde, de Consultoría Estratégica Internacional. A la derecha de la imagen, Manuel Baltar, senador del Partido Popular, Adolfo Domínguez, presidente honorífico de Adolfo Domínguez y Elena González, diseñadora en Adolfo Domínguez.

El Foro La Región inauguró su nueva temporada con un aforo completo en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz, donde numerosos representantes de la sociedad ourensana se dieron cita para asistir a la conferencia del jurista internacional Robert Amsterdam. El socio fundador de Amsterdam & Partners y coautor de “Hacienda y el Estado dual” protagonizó una jornada marcada por sus críticas al funcionamiento del sistema fiscal español y a la Agencia Tributaria, en un encuentro que volvió a reunir a numerosos invitados alrededor de uno de los principales espacios de debate y reflexión promovidos por La Región.