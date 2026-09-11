Galería | Robert Amsterdam reunió a numerosos invitados en el Foro La Región, en fotos
ASISTENTES A LA CONFERENCIA ALMUERZO
Este es el álbum de fotos, en el que están los asistentes invitados a la conferencia almuerzo con la que el Foro La Región inaugura su temporada 2026-2027, la cita con el abogado Robert Amsterdam, en imágenes.
El Foro La Región inauguró su nueva temporada con un aforo completo en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz, donde numerosos representantes de la sociedad ourensana se dieron cita para asistir a la conferencia del jurista internacional Robert Amsterdam. El socio fundador de Amsterdam & Partners y coautor de “Hacienda y el Estado dual” protagonizó una jornada marcada por sus críticas al funcionamiento del sistema fiscal español y a la Agencia Tributaria, en un encuentro que volvió a reunir a numerosos invitados alrededor de uno de los principales espacios de debate y reflexión promovidos por La Región.
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Robert Amsterdam, en el Foro La Región
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JOSE PAZ
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MESA RÍO SIL Miguel Pérez, economista; Carlos Barbosa, subdirector general de La Región; José Barreira, presidente de Atrumba SA.; Ana Méndez, directora gerente de Galicia Calidade y candidata del PP a la alcaldía de Ourense; David Martínez, presidente de la Conferación Empresarial de Ourense (CEO), e Javier Bobillo, abogado en Coren.
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Martiño Pinal
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MESA RÍO TÁMEGA Cagla Ersanli, persona de confianza de Robert Amsterdam; Roberto Ruíz, responsable de comunicación de Amsterdam & Partners; Carlos Conde, asesor de Amsterdam & Partners; Artur Yuste, director general del Grupo Cuevas, e Irene Viña, directora de La Región Internacional.
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Xesús Fariñas
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MESA RÍO ARNOIA Mauro Outeiriño, gerente de La Región; Antonio Trincado, director financiero de Cupa Group; Alfredo Alemparte, director de Setemedia; Maximino González, constructor en Oreco Balgón; Ángel Piñeiro, asesor jurídico de Oreco Balgón, y Javier Pereira, gerente de Oreco Balgón.
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Martiño Pinal
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MESA RÍO XARES María José López, directora de zona de Abanca en Ourense y Lugo; Ana Pumar, de SW Spain Auditores; Conchi Fernández, jefa de administración de La Región; Jorge Pumar, director territorial de Industria, y Manuel Marquina, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra.
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José Paz
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MESA RÍO BIBEI Andrés Ylla, registrador mercantil de Ourense; Pablo López, gerente de Safe Formación; José Manuel Díaz, director de Marcelino Díaz; Jorge Villarino, director de publicidad de La Región; Cristina Grande, abogada en Habana Abogados, e Iago Fariñas, abogado.
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José Paz
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MESA RÍO MAO María Galende, abogada en Blanco & Galende Abogados; Loli Alonso, jefa de administración de Atlántico Diario; Jesús Vázquez, profesor universitario y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo; Marta de la Fuente, profesora en la UVigo; Carlos Auderset, propietario del Restaurante Barazal, e Iria Outeiriño, de La Región.
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Martiño Pinal
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MESA RÍO AVIA Carlos Lodeiro, presidente de Andbank; Antonio de Azpazu, del departamento comercial de Andbank; Antonio Núñez, de Andbank, y Fernando Blanco, abogado en Blanco & Galende.
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Xesús Fariñas
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MESA RÍO LIMIA Julio Álvarez, abogado; Jaime Añel, gerente de ACO / Marcelino Fernández e Hijos; Manuel Carballeda, presidente del Área Industrial de O Carballiño; Alberto González, gerente de la Plaza de Abastos de Ourense; Ramón Fernández, promotor inmobiliario en Inmobiliaria Centro, y Ricardo Carreiro, de Coto de Gomariz.
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Martiño Pinal
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MESA RÍO NÁVEA Carmen Sampayo, decana-presidenta del Colegio de Economistas de Ourense; Benito Iglesias, columnista de opinión en La Región y agente inmobiliario; Roberto Fernández, empresario; Nemesio Barxa, fundador y consejero de Nós Diario; Beatriz Gómez, de la Federación de Comercio de Ourense, y Víctor Manuel Mosquera, de Indra.
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Martiño Pinal
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MESA RÍO SALAS Silvia Crespo, secretaria general institucional de APE Galicia; José Ramón Caldas, presidente de APE Galicia; Julio Vila, administrador de Asesores Vila Castro; Manuel Carracedo, economista y colaborador de La Región; José María Gómez, abogado en Atrio Abad Abogados; Claudio Feijóo, socio en Lex Auria, y Luis Cachalvite, director financiero del Grupo Agroamb.
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José Paz
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MESA RÍO LONIA Cecilio Santalices, del Banco de Alimentos; Juan Pérez, director del Colegio Luis Vives; Evelia Murcia, profesora en la Universidad de Vigo; Pablo Rodríguez, abogado; José Luis Sousa, gerente de Inselt SL, y Javier Rodríguez, concejal del PP en Ourense.
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José Paz
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MESA RÍO AGRO Odilo Fernández, de Joyería El Cronómetro; Juan Carlos del Canto, de Inicia Asesores; Tomás Pérez, abogado en Orellana & Castelo Asociados; Neil González, abogado en Dompa Gestión; Martín Crespo, gerente de Dompa Gestión, y Ángel García, abogado en García González Abogados.
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Xesús Fariñas
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MESA RÍO DEVA Xosé Perozo, periodista y colaborador de La Región; José Nogueira, empresario; Jesús Manuel García, director de la UNED Ourense; Daniel Caneiro, gerente de Deintur, y Alba García, médica y gerente de Consulta AGMoreira.
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Xesús Fariñas
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MESA RÍO ARENTEIRO Marisol Amoeiro; Belkys Medina, delegada de publicidad en El Progreso; Damián Lucio, economista jubilado; Charo Martínez, jubilada y asesora fiscal; Lalo Gómez, administrador de Sublime Deporte y Cultura, y Arturo González, abogado en ARL Abogados.
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Xesús Fariñas
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MESA RÍO GROU Lalo Pavón, colaborador de La Región; Alejandro Cruz, gerente de Lacados Miño; Julio López, de Millalux; Teresa Debelius, de Millalux; Miguel González, abogado laboralista de ARL Abogados, y Camilo Ocampo, jubilado.
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Xesús Fariñas
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MESA RÍO SAN MIGUEL Luis Ferreiro, asesor financiero; Jaime Amorín, presidente del Club Hockey Barrocás; María Antonia Rilo, presidenta de Mirada Mulleres +60; Carlos Quintas, propietario de Cofis Asesores Tributarios; Elena Ribao, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, y Diego González, copropietario del Restaurante Sanmiguel.
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Martiño Pinal
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MESA RÍO CONSO Miguel Álvarez, oficial especialista en Copasa; Quino Muñoz, abogado en García González Abogados; Julián Pérez, abogado en Estrado Abogados; Iago Tabarés, abogado y diputado autonómico del BNG; Adolfo Pérez, ex diputado del PSOE en el Congreso, y Toño Somozas, hostelero.
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Xesús Fariñas
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MESA RÍO BARBAÑA Xosé Rodríguez, graduado social; Celia Pereira, abogada; Luis Novoa, de la Asociación de Autoescuelas, y Xabier R. Blanco, periodista.
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Martiño Pinal
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MESA RÍO CERVEIRA Iker Agulla, miembro de Ceuvi; José Luis Núñez, estudiante de ADE y Derecho en la Universidad de Vigo; Sofía Castrillón, estudiante de Relaciones Internacionales; Miguel Ángel Rodríguez, economista, y Daniel Canal, redactor de La Región.
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José Paz
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Robert Amsterdam reunió a numerosos invitados en el Foro La Región, en fotos
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Martiño Pinal
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Robert Amsterdam reunió a numerosos invitados en el Foro La Región, en fotos
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Adolfo Domínguez y José Manuel Baltar, entre los invitados.
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Martiño Pinal
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Un momento durante la conferencia del abogado Robert Amsterdam.
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Martiño Pinal
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El abogado Robert Amsterdam durante un momento de su conferencia en el FOro La Región.
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Martiño Pinal
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Numerosos invitados se congregaron en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz para escuchar al abogado Robert Amsterdam, ponencia con la que se abre el ciclo de Foro La Región 2026-2027.
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Martiño Pinal
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Martín Outeiriño entrega al abogado Robert Amsterdam un obsequio por su participación en el Foro La Región, una figura de Sargadelos de Otero Pedrayo, al tiempo que le ofrece firmar en el libro de conferenciantes del Foro La Región.
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José Paz