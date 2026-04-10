Jordi Sevilla, en el Foro La Región: “El bloqueo político impide resolver los problemas de los ciudadanos”

El Foro La Región analizó este jueves las encrucijadas de la economía y la gobernanza en España bajo la mirada de Jordi Sevilla. El economista y exministro desgranó un análisis crítico sobre la desconexión entre el crecimiento macroeconómico y una parálisis institucional que amenaza con lastrar el futuro. Sevilla defendió la urgencia de recuperar los pactos de Estado para afrontar un orden internacional que ha mutado de la cooperación a la confrontación pura, especialmente tras la irrupción de Donald Trump y el nuevo rol de China como rival.

Héctor Díaz, subdirector de La Región, abrió el acto definiendo al invitado como una de las figuras más destacadas del pensamiento económico y la gestión pública en España. Díaz fue el encargado de presentar a María José Feijóo, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, subrayando el papel del análisis académico y el vínculo de la docente con Ourense y la realidad del mercado laboral.

Por su parte, María José Feijóo realizó una semblanza profesional del conferenciante centrada en su capacidad reformista. Feijóo recordó su etapa como ministro de Administraciones Públicas, destacando que Sevilla fue el impulsor de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, cumpliendo así con el mandato del artículo 103.3 de la Constitución tras décadas de espera. Asimismo, puso en valor el “Plan Concilia” de 2006, señalando que “fue pionero en hablar de teletrabajo, compactación de lactancia y horarios máximos presenciales mucho antes de que fueran tendencia”.

Durante su intervención, Sevilla alertó sobre la vulnerabilidad europea tras el colapso de sus tres pilares: la protección militar de EE. UU., la energía barata de Rusia y la fábrica china. “China ya no es nuestra fábrica; ahora produce alta tecnología y compite directamente con nosotros”, advirtió. Invocando los informes de Draghi y Letta, instó a una mayor integración y “autonomía estratégica” frente al actual “ninguneo” internacional.

Sobre la situación nacional, Sevilla denunció la falta de diálogo entre el PP y el PSOE como una “anormalidad” política. “Es incomprensible que quienes representan el 70% del voto no pacten ni tres de cada diez temas clave”, criticó. Lamentó que se haya pasado de una política orientada a “hacer cosas” a una centrada en “ser alguien”, donde el adversario es visto como un enemigo personal. Sevilla señaló que las redes sociales actúan como “campanas de eco” que impiden el debate racional y alimentan la confrontación. El economista advirtió que “el bloqueo impide que el sistema resuelva los problemas de los ciudadanos”, delegando la gobernabilidad en minorías alejadas del consenso constitucional. Concluyó instando a la ciudadanía a poner “pie en pared” y decir “ya vale” ante un clima de crispación que solo genera parálisis.