Juan Manuel Fernández en el Foro La Región: “La corrupción carcome la democracia, no cabe minimizar su importancia”

En una semana donde la Audiencia Nacional se ha convertido en el epicentro informativo con la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Foro La Región contó este jueves con el presidente de esta institución judicial, Juan Manuel Fernández Martínez. En una ponencia titulada “La Audiencia Nacional, garante del Estado de Derecho”, Fernández abordó tanto el funcionamiento de la institución como temas de la actualidad, defendiendo en todo momento la independencia judicial y que los jueces solo actúan conforme al dictado de la Constitución y el imperio de la ley. “No hacemos política, somos ajenos, otra cosa es que nuestras decisiones tengan consecuencias políticas”, aseguró.

Uno de los temas de los que habló en su ponencia fue de las causas por corrupción. “La corrupción carcome el sistema democrático, por ello no cabe minimizar su importancia o banalizar estas conductas y, por supuesto, no cabe hostigar a quienes la investigan o juzgan”, aseguró con rotundidad. Al respecto, quiso dejar claro que en la Audiencia Nacional no se hace política. “La actuación judicial por estas causas es inexcusable, pero la verdadera solución a este problema pasa por la adopción de medidas preventivas. (…) La justicia en España es igual para todos”, indicó. En este sentido, negó la existencia de “lawfare”: “Desmiento categóricamente que haya móviles espurios en la actuación judicial, la independencia es la divisa esencial del juez”, reafirmó con contundencia.

El presidente de la Audiencia Nacional también habló sobre el tráfico de drogas. “La posibilidad de que haya narcoestados en Europa como ocurre en otros lugares del mundo es una amenaza que no podemos ignorar”, señaló. Al respecto, citó el Informe de Seguridad Nacional de 2025, que recoge la gravedad del problema al señalar que es una amenaza estructural. “El narcotráfico supone una economía paralela de escala global comparable a la de países enteros y tiene una capacidad real para influir en el funcionamiento de la economía mundial, desestabilizar las instituciones y generar distorsiones en las economías nacionales y regionales”, apuntó.

Al margen del aspecto monetario, mencionó el daño institucional que produce esta actividad ilegal. “Genera una corrupción sistémica que alcanza a autoridades locales y erosiona el Estado de Derecho”, afirmó. También apuntó a la violencia que genera el narcotráfico: “Estamos asistiendo a enfrentamientos armados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad empleando armas de guerra y tácticas sofisticadas”, apuntó. En este sentido, lamentó la tragedia ocurrida hace unos días en la que dos agentes de la Guardia Civil murieron en acto de servicio persiguiendo a unos narcotraficantes. Para combatir esta actividad ilegal, propuso una revisión de las competencias de la Audiencia Nacional, convirtiéndolo en el órgano judicial de referencia para la instrucción y enjuiciamiento del crimen organizado.

Una institución clave en el estado de derecho

Para explicar el papel de la Audiencia Nacional, su presidente comenzó recordando su historia. “Es la historia de varias generaciones de españoles que vimos en su nacimiento y su desarrollo la consolidación del Estado de Derecho”, aseguró. Al respecto, señaló que muchos arriesgaron sus vidas por la ilusión de un país donde “el imperio de la ley esté por encima del imperio de los hombres”.